إدارة الجوية تنتقد علاء عباس وتكشف حقيقة التفاوض مع قوقية

السومرية نيوز – رياضة

انتقد عضو إدارة نادي القوة الجوية العراقي، هيثم كاظم، مهاجم الفريق علاء عباس، على خلفية تراجع مستواه الفني في الفترة الأخيرة، وعدم تقديمه المستوى المنتظر، في منافسات الدوري العراقي الممتاز، ومسابقة دوري أبطال آسيا.



وقال كاظم في تصريحات تابعتها السومرية نيوز،: "أنا من أبرمت التعاقد مع علاء عباس، عندما كنت في لجنة التعاقدات، وكنا نعوّل عليه أن يقدّم مستويات فنية أفضل بكثير من التي قدّمها حتى الآن، أنا تحدثت معه بصراحة مؤخراً، يجب عليه أن يكون جدّياً أكثر، وأن يتدرب صباحاً ومساءً، من أجل اكتساب اللياقة البدنية الكاملة، والتخلص من الوزن الزائد".

وأضاف لاعب المنتخب العراقي، الحائز على كأس آسيا 2007: "لا أستطيع تأكيد مستقبل علاء عباس مع الفريق للموسم المقبل، لأن الأمر مرتبط بقناعة الكادر الفني، لكني على يقين بأنه سيستعيد مستواه الحقيقي الموسم القادم، وسيعتلي صدارة الهدافين للدوري المحلي، فهو يستحق أكثر من الأهداف الستة التي سجّلها هذا الموسم".

وبخصوص المشكلة الأخيرة التي حدثت له مع أحد مشجعي الصقور، كما يلقب القوة الجوية، أوضح عضو النادي أن علاء عباس تعرض للإساءة من أحد المتفرجين، في المباراة الأخيرة أمام الكهرباء، وبعد تسجيله هدف الفوز القاتل رد عليه بطريقة احتفال غاضبة، على حدِّ تعبيره.

وأكد أن حكيم شاكر سيبقى على رأس الكادر الفني للفريق الجوي الموسم المقبل، بغض النظر عن النتائج المقبلة في مسابقتي الدوري والكأس، مشدّداً على أنها قناعة الهيئة الإدارية وليس فقط رئيس النادي، والذي يشغل منصب قائد القوة الجوية، المؤسسة العسكرية الداعمة للنادي.

وكشف هيثم كاظم أن ناديه فتح خط مفاوضات مع نادي الكرخ، وتحديدا بعد نهاية المرحلة الأولى للدوري المحلي، من أجل الظفر بخدمات صانع الألعاب حسن عبد الكريم (قوقية)، والمدافع مناف يونس، مشيراً إلى أن موافقة اللاعبين مرتبطة مباشرةً برئيس نادي الكرخ، شرار حيدر، وأن ناديه يعمل على حسم الصفقتين بأسرع وقت ممكن، ونفى وجود أية مفاوضات مع حارس الكهرباء الحالي، محمد حميد.