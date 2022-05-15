بعد ضم هالاند.. غوارديولا يكشف أسباب انجذاب النجوم إلى السيتي

وتعاقد السيتي مع النجم النرويجي وهداف فريق بوروسيا دورتموند الألماني، هالاند البالغ من العمر 21 عاما، في وقت سابق هذا الأسبوع لينتقل إلى استاد الاتحاد بعد نهاية الموسم.ويُنظر إلى مدرب برشلونة وبايرن ميونيخ السابق كعنصر بارز في جذب صفوة اللاعبين إلى أنديته.وقال غوارديولا للصحفيين، قبل مواجهة وست هام يونايتد بالدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم "البريميرليغ"، اليوم الأحد: "يحضر اللاعبون إلى هنا ليس لأجلي وإنما للعب في هذه المسابقة ولتمثيل هذا النادي".وأضاف "من المهم جدا التفكير في الأشخاص وطريقة اللعب وحجم الفريق والمدينة والمسابقة وتوقعات اللعب في دوري الأبطال بالمواسم القادمة، العديد من الأشياء المؤثرة"، وفقا لرويترز.وضرب غوارديولا أمثلة بنجوم سابقين بالفريق مثل سيرجيو أغويرو وديفيد سيلفا وفينسنت كومباني الذين استمروا في مانشستر سيتي لنحو عقد وحققوا نجاحا كبيرا مع مدربين مختلفين.وتابع المدرب الإسباني "لا يأتي اللاعبون من أجل شهر أو عام، ما نفعله هو جعلهم سعداء في المدينة وفي غرفة الملابس والاستمتاع باللعب في الدوري الممتاز".ويحتاج مانشستر سيتي إلى 4 نقاط من آخر مباراتين لتحقيق لقب الدوري للمرة الرابعة خلال 5 سنوات.