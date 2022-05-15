انطلاق تحضيرات سيدات العراق لبطولة غرب آسيا

وأنهت الإيرانية شاهيناز ياري، مدرب المنتخب العراقي، الاختبارات التي استمرت 3 أيام متتالية، وبواقع وحدتين تدريبيتين صباحية ومسائية.وفي ختام الاختبارات تم اختيار قائمة ضمت 22 لاعبة وقع عليهن الاختيار من بين 30 لاعبة شاركن في الاختبارات.وضمت القائمة، التي نالت ثقة الإيرانية شاهيناز ياري، اللاعبات: "نور صباح وفائزة جلال وشاجوان جبار وخلات أسعد ونادية فاضل وزينب عباس وتبارك الرحمن مؤيد وسماح إبراهيم وغفران صادق ودريا به هره دارا وشوخان نور الدين وبيريفان جلال وشيلان عبد الله وسارة عبد الله وميس مهدي وديرين محمد وروجين سعد ولينا صديق وسميرة رؤوف وطيبة سليم وهدى مخيف وطيبة نعيم".وقالت المدربة شاهيناز في تصريحات نقلها المكتب الإعلامي للاتحاد العراقي: "المنتخب سيدخل معسكرا داخليا مغلقا لتَكثيف الوحدات التدريبيّة".وواصلت: "ثم يتبعه معسكر خارجي مع خوض عددٍ من المباريات الودية، للوقوف على الصورةِ النهائيّة والجاهزيّة التامة لاختيار أفضل 14 لاعبةً لخوض منافساتِ بطولة غرب آسيا، التي ستنطلقُ في مدينة جدة السعوديّة منتصف الشهر المُقبل".وأوضحت: "اللاعبات اللاتي شاهدتهن في الاختبارات يمتلكن قدرات جيدة من المهارات الفنية والإمكانات البدنية، وإن مهمتي تكمن في تطوير اللاعبات من أجل الوصول لمستويات عالية".وختمت: "هناك استعداد كبير لدى اللاعبات للتطور، وهذا ما نصبو إليه من أجل بناء منتخب ينافس مستقبلا، وأيضا السعي لبناء قاعدة جيدة لكرة القدم النسويّة".