قائد تشيلسي: الهزيمة مرتين متتاليتين أمام ليفربول أمر صعب

وكان تشيلسي خسر أمام ليفربول في نهائي كأس رابطة المحترفين المحلية في فبراير الماضي وفي نهائي كأس الاتحاد أمس خسر 6-5 أيضا بعد إهدار أزبليكويتا وميسون ماونت ركلتي ترجيح بينما سجل البديل كوستاس تسيميكاس ركلة الترجيح الحاسمة لليفربول.وقال الإسباني أزبليكويتا عبر موقع تشلسي على الإنترنت "عندما تم اللجوء لركلات الترجيح لحسم النتيجة حاولنا تقديم أفضل ما عندنا وكنا جاهزين لذلك. لكن وبكل أسف لم يحدث هذا مرة أخرى".وأضاف "أهدرت ركلتي أيضا لذا فإن الأمر لا يقتصر على ميسون. نحن فريق واحد.. هذه هي كرة القدم. بالفعل الأمر يبدو مؤلما في بعض الأحيان. لكننا أول من يشعر بالألم".وقبل أخر جولتين في الموسم يحتل تشلسي المركز الثالث بين فرق الدوري الإنجليزي الممتاز "البريميرليغ".وأشار أزبليكويتا إلى أن فريقه لا يزال أمامه فرصة لتحقيق بعض النتائج الإيجابية إذا أنهى الموسم بطريقة قوية على مستوى الدوري الممتاز.وأضاف أزبليكويتا "حصلنا على لقبين هذا الموسم وهما كأس العالم للأندية وكأس السوبر وهذا شيء جدير بالتقدير.. لكن بالطبع الخسارة هنا مرتين أمر مخيب للآمال. الآن أمامنا مباراتان وست نقاط للحصول على المركز الثالث في الدوري".