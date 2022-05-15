دار الافتاء المصرية تعلق على احتفال صلاح بلقب كأس الاتحاد

ونشر الحساب الرسمي لدار الإفتاء المصرية عبر موقعه في "تويتر"، صورة احتفال صلاح مع زكريا بلقب كأس الاتحاد الإنجليزي داخل غرفة خلع ملابس ليفربول، وأشاد بصلاح حيث كتب: "الإنسانية قبل التدين، والإنسانية الحقيقية أخلاق وجبر للخواطر".واختتم: "الأخلاق ليست قاصرة على الرياضة بل هي منهج حياة".وتوج ليفربول بلقب كأس الاتحاد للمرة الثامنة في تاريخه، بعد فوزه أمس السبت بركلات الترجيح 6-5 على تشيلسي بملعب "ويمبلي"، في العاصمة لندن.وعقب المباراة، ظهر صلاح رفقة زكريا داخل غرف الملابس، وحرص على أن يشارك لاعب الأهلي المصري السابق، نجوم ليفربول فرحتهم بلقب أقدم مسابقة في تاريخ كرة القدم.وظهرت السعادة على وجه زكريا رغم تنقله على كرسي متحرك بسبب المرض الذي يعاني منه منذ سنوات.ويعاني زكريا من مرض التصلب الجانبي الضموري (ALS)، المعروف باسم مرض العصب الحركي، والذي يصيب الدماغ والنخاع الشوكي، مسببا فقدان التحكم في العضلات، ما أبعده عن ممارسة كرة القدم.