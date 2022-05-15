محرز يحرم الستي من حسم لقب البريميرليغ

وتمكن وست هام يونايتد من التقدم بهدفين متتاليين أحرزهما نجمه جارود بوين في الدقيقتين (24 و45) من زمن الشوط الأول.فيما أدرك رد مانشستر سيتي التعادل بتسجيله هدفين متتاليين، الأول سجله لاعب جاك غراليش في الدقيقة 49، بينما جاء الثاني بـ"نيران صديقة" سجله المدافع التشيكي فلاديمير كوفال في الدقيقة 69 خطأ في مرماه.وحصل مانشستر سيتي على ركلة جزاء في الدقيقة 85، تصدى لها رياض محرز، لكنه أخفق في ترجمتها إلى هدف الفوز، وربما حسم اللقب لصالح فريقه.واكتفى مانشستر سيتي بنقطة واحدة بعد هذا التعادل، رفع بها رصيده إلى 90 نقطة، مبتعدا بفارق أربع نقاط عن وصيفه ليفربول، الذي سيحل ضيفا على نادي ساوثهامبتون يوم الثلاثاء المقبل، وسينعش "الريدز" آماله في حال الفوز على خصمه، وسيتأجل حسم لقب "البريميرليغ" إلى الجولة الأخيرة من الدوري.