ديوكوفيتش يحرز لقب روما للتنس

واستطاع نوفاك احباط محاولة اليوناني الشاب ستيفانوس تسيسيباس للتتويج للمرة الأولى في مسيرته، بعد أن هزمه في النهائي بمجموعتين دون رد.وعلى عكس المتوقع، لم يجد اللاعب الصربي صعوبة كبيرة في حسم الأمور لصالحه خلال ساعة و36 دقيقة فقط، حيث اكتسح المجموعة الأولى بتفوق واضح (6-0).وفي المجموعة الثانية، كان تسيتسيباس على بُعد شوطين من حسم المجموعة لصالحه، والعودة في النتيجة، حيث كان متقدما (4-1)، إلا أن نوفاك نجح بقوته الذهنية المعتادة في التماسك وتقليص الفارق حتى عادل الكفة لتذهب المجموعة لشوط كسر التعادل الذي حسمه المصنف الأول عالميا بنتيجة 7-6 (7-5).بهذا الانتصار، ينجح "نولي" في تدشين أول ألقاب هذا الموسم، وهو اللقب السادس له على الأراضي الإيطالية، ليبقى على بُعد 4 ألقاب من النجم الإسباني رافائيل نادال، صاحب الرقم القياسي في البطولة.أما على صعيد الماراثون في عدد بطولات الماسترز، ابتعد ديوكوفيتش في الصدارة برصيد 39 لقبا، مبتعدا بفارق 3 ألقاب عن "رافا"، و11 عن السويسري روجر فيدرر.