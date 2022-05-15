الوحدة التدريبة الاولى للمنتخب الأولمبي استعداداً لبطولة آسيا

وقال الاتحاد في بيان ورد لـ السومرية نيوز، ان "المُدرب المُساعد للمُنتخب الأولمبي، عباس عبيد أكد ان أولى وحداتنا التدريبيّة بِضيافة مَلعب الشعب الدوليّ تَحضيراً لبطولة آسيا دون 23 عاماً التي ستقامُ في أوزبكستان".وأضاف: "المِران الأول افتقد عدداً وافراً من اللاعبين الذين لم تسمح لهم أنديتهم من التواجد في التجمُّع بحُكم استمرارية الدوري".واشار عبيد إلى إن "استحقاقَ الأولمبيّ هو واجبٌ وطنيٌ لابدّ من أن يسعى الجميعُ لإنجاحه، سيما أن المَنتخب سيمثلُ الكرةَ العراقيّة على مُستوى القَارة"،شاكراً في الوقت نفسه "التعاونَ الكبير من بقيةِ الأندية التي نسقت مع الجهازِ الفني بمسألةِ الوحدات التدريبيّةِ وعدم تَحميل اللاعبين جهداً مُضاعفا".إلى ذلك، أكدَ المُدير الإداري للمُنتخبِ الأولمبي، مهدي كريم: إن "المُدير الفني للمُنتخبِ الأولمبي، ميروسلاف سوكوب، سيصل في وقتٍ متأخرٍ من اليوم، على أن يقودَ مرانَ غدٍ الاثنين الذي سيقامُ بضِيافةِ الشعب الدولي".مشيراً إلى إن "اللاعبين المُحترفين الـ6 في أوروبا سيصلون توالياً إلى العاصمةِ بغداد بالفترة من 17 حتى 23 من الشهرِ الحالي تَحضيراً لمواجهتي إيران".واختتمَ المُدير الإداري للمُنتخبِ الأولمبي مهدي كريم حديثه قائلاً: "نسعى إلى تكون استعداداتُ المُنتخب الأولمبي مثاليةً قبل الولوجِ في مُنافساتِ البطولةِ الآسيويّة، لذا أهيبُ ببعضِ الأندية بأن تتعاون بشكلٍ أكبر من خلال تفريغِ لاعبيها خدمةً للكرةِ العراقيّة".