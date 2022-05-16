ناتشو: أتمنى بقاء أليكس في الليجا
أبدى ناتشو فيرنانديز، مدافع ريال مدريد، رضاه عن أداء فريقه خلال التعادل بهدف لمثله ضد قادش، في إطار منافسات الجولة 37 من الليجا.
وقال ناتشو، خلال تصريحات نقلتها صحيفة "موندو ديبورتيفو" الكتالونية: "لقد كانت مباراة خاصة.. لكنها من أصعب المواجهات التي اضطررت لخوضها في كرة القدم".
وأضاف: "مواجهة شقيقي أليكس (لاعب قادش) في المباراة كانت الصورة جميلة للغاية، لكن في الملعب الأمر معقد جدًا، وكل واحد يقاتل من أجل فريقه".
وتابع: "أريد أن ينجح أليكس في البقاء بالليجا في الجولة الأخيرة، وعليهم المحاولة.. هذه المباريات صعبة للغاية، لكنه أمر مهم جدًا لأليكس ".
وأتم: "لونين لعب مباراة رائعة، وقدم تصديات جيدة، وأنقذ مرمانا من ركلة جزاء.. ورغم أنه لعب القليل جدًا، فقد قدم مباراة جيدة جدًا".
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