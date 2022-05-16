ناتشو: أتمنى بقاء أليكس في الليجا

وقال ناتشو، خلال تصريحات نقلتها صحيفة "موندو ديبورتيفو" الكتالونية: "لقد كانت مباراة خاصة.. لكنها من أصعب المواجهات التي اضطررت لخوضها في كرة القدم".وأضاف: "مواجهة شقيقي أليكس (لاعب قادش) في المباراة كانت الصورة جميلة للغاية، لكن في الملعب الأمر معقد جدًا، وكل واحد يقاتل من أجل فريقه".وتابع: "أريد أن ينجح أليكس في البقاء بالليجا في الجولة الأخيرة، وعليهم المحاولة.. هذه المباريات صعبة للغاية، لكنه أمر مهم جدًا لأليكس ".وأتم: "لونين لعب مباراة رائعة، وقدم تصديات جيدة، وأنقذ مرمانا من ركلة جزاء.. ورغم أنه لعب القليل جدًا، فقد قدم مباراة جيدة جدًا".