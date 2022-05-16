مبابي يفجر المفاجأة: "لقد حسمت قراري"

وقال مبابي على منصة التتويج بالجائزة: "لقد ارتكبت هذا الخطأ منذ ثلاث سنوات عندما قمت باستغلال حفل الرابطة في الحديث عن مستقبلي".مضيفا: "أريد أن أشارك في الحفل، ولا أسعى إلى المجد والكبرياء، سيعرف الجميع في أقرب وقت ممكن، لقد حسمت قراري، نعم لقد حسمته تقريبا".وصرح كيليان مبابي خلال تسلمه جائزة بحفل الرابطة الفرنسية، بأنه يريد تحمل مسؤوليات أكبر، مما أثار الجدل حول إمكانية استمراره مع الفريق الباريسي.وكشفت شبكة "راديو مونت كارلو"، أن كيليان مبابي أبلغ الصحفيين في المنطقة المخصصة للإعلام بعد الحفل، أنه سيعلن عن قراره خلال 13 يوما، أو بالتحديد قبل التجمع القادم لمنتخب فرنسا في 28 مايو المقبل.وفاز مبابي، بجائزة أفضل لاعب في الدوري الفرنسي هذا الموسم وذلك للمرة الثالثة على التوالي.وتفوق مهاجم بي إس جي على منافسيه وسام بن يدر (موناكو)، لوكاس باكيتا (أولمبيك ليون)، ديمتري باييه (مارسيليا).وينتهي تعاقد كيليان مبابي مع النادي الباريسي في 30 يونيو المقبل، وارتبط اسمه باحتمالية الرحيل إلى ريال مدريد.