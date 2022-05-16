اختيار العراق رئيساً للاتحاد الآسيوي للكيوكوشنكاي

صادق الاتحاد الدولي للكيوكوشنكاي على انتخابات الاتحاد الاسيوي التي جرت مؤخرا وأسفرت عن فوز رئيس الاتحاد العراقي المركزي عمار عدنان وهيب رئيسا له بالأغلبية بعد منافسة مع نظيره الكازخستاني شيهان مختار.



وقال رئيس الاتحادين العراقي والأسيوي عمار عدنان وهيب، إن "الاتحاد الدولي للكيوكوشنكاي وعبر رئيسه الأسباني أنطونيو بانيرو صادق يوم أمس على تركيبة الأتحاد القاري والتي جرت مؤخرا عبر منصة زوم، وبأغلبية الأعضاء والتي أفرزت عن فوزنا برئاسة أكبر أتحاد قاري في العالم مع منافسة مشروعة مع كازخستان".

وتابع وهيب "أسفرت الانتخابات ايضا عن فوز كل من منصوري فرد من ايران نائبا اولا وعبد الله المعتوق من الكويت نائبا ثانيا، وعلي فواز من لبنان أمينا عاما"، مضيفاً "في انتخابات الأغضاء فاز كل من عبد الرحيم الشهيري من السعودية ويوسف صالح محمد من الامارات وسيد محمود ياسين من البحرين ومازهارون اسلام من بنغلادش وتوركت اوردو من تركيا وحازم مارديني من سورية، واخيرا محمد ناصر خان من باكستان".

واعتبر وهيب أن "فوزنا برئاسة الاتحاد الآسيوي هو فوز للعراق اولا وأخيرا"، مشيدا بالوقت ذاته بـ"دعم وزير الشباب والرياضة عدنان درجال ورئيس اللجنة الأولمبية الوطنية العراقية رعد حمودي".

وختم وهيب حديثه بالقول "سيكون مقر الاتحاد الاسيوي حصرا في العاصمة بغداد"، متمنيا بالوقت ذاته من وزارة الشباب والرياضة واللجنة الأولمبية "توفير دعم مالي رسمي للأتحاد الآسيوي حتى يستطيع من مواصلة نشاطه الخارجي بصورة كبيرة، سيما وأن العراق مقبل على احتضان عدد من الأنشطة الآسيوية في مختلف محافظاتنا العزيزة".