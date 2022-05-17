لهذا السبب.. إيقاف نجم المنتخب السعودي 18 شهراً

السومرية نيوز – رياضة

أصدرت لجنة الرقابة على المنشطات في السعودية قرارا بإيقاف مهاجم فريق اتحاد جدة، فهد المولد، لمدة 18 شهرا اعتبارا من 28 مارس 2022، بسبب تناوله مادة محظورة.



وأوضحت اللجنة في بيان رسمي أن "المادة المحظورة هي فورسويميد وهي من المجموعة ع 5 مدرات البول والعوامل الخافية للمواد المنشطة، وهي مادة محظورة رياضيا أثناء وخارج المنافسات الرياضية وفقا لأنظمة وقوانين الوكالة الدولية لمكافحة المنشطات".

ويسري قرار إيقاف المولد داخليا وخارجيا على أن تكون عودة اللاعب للتدريبات خلال مدة آخر شهرين من فترة عدم أهليته.

وأضاف البيان أن "العقوبة قابلة للاستئناف خلال 21 يوما من تاريخ صدورها".

وكانت اللجنة قررت إيقاف المولد في 28 مارس الماضي بشكل مؤقت بعد تناوله لمادة محظورة لحين فحص العينة الثانية والاستماع لأقواله، لكنه تنازل عن حقه بتحليل العينة الثانية، ليصدر قرار الإيقاف لعام ونصف العام.