الإيطالي كيليني يغلق كتاب يوفنتوس برسالة مؤثرة

وكتب قائد "السيدة العجوز" في رسالة نشرها عبر وسائل التواصل الاجتماعي: "لقد حان الوقت (لتوديع يوفنتوس). ستنتابني زوبعة من العواطف. اليوفي كان كل شيء بالنسبة لي. شبابي وخبرتي ونضجي. الرغبة في الفوز والسعادة عند الانتصار وتقبل الخسارة وإثارة التحدي والمباراة في الملعب، رأسي كان دائما مُضمدا".

ويرحل المدافع المخضرم عن يوفنتوس بعد 16 موسما دافع خلالها عن ألوان الفريق، وكان على مدار هذه الفترة أحد أبرز اللاعبين في تاريخ النادي، ونجح في التتويج بلقب الدوري الإيطالي "الإسكوديتو" 9 مرات (2012-2020) على التوالي وبلقب الكأس 5 مرات، ومثلها في كأس السوبر الإيطالي.وتشير التقارير إلى أن مستقبل صاحب الـ37 عاما يرتبط بالدوري الأمريكي، ولكن ليس هناك أي شيء رسمي حتى الآن؛ إذ أعلن اللاعب أنه لم يحدد مستقبله حتى الآن.وأضاف اللاعب: "3 رقمي، ولكنه أيضا المشاعر التي تنتابني في الوقت الحالي. سعيد بالمغامرة التي انتهت هكذا، وبكل الأحلام التي حققتها، سواء تلك التي كان يمكن تخيلها أو لا، وسعيد بأني سأظل دائما جزءا من تاريخ هذا النادي العظيم".واختتم كيلليني رسالته بقوله: "أشكر كل المنتمين ليوفنتوس، وأشكر عائلة أنييلي (ملاك النادي) التي تبنتني طيلة هذه السنوات، وأحبائي، وكل الأشخاص الذين أحبهم، وبدونهم لم أكن هذا الشخص الذي أنا عليه الآن. شكرا على احتضاني وتحملي ودعمي، وعلى إضافة معنى لكلمة حلم. شكرا للجميع".وكان بطل العالم مع "الآتزوري" في 2006 وأوروبا في 2021 قد أعلن قبل أسابيع عن اعتزال اللعب الدولي بعد مواجهة الأرجنتين في (كأس الأبطال) في يونيو/ حزيران المقبل، وكذلك مغادرة يوفنتوس رفقة الأرجنتيني باولو ديبالا الذي لن يكون هو الآخر جزءا من المشروع المستقبلي للمدرب ماسيمليانو أليغري.