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زوجة لاعب عربي توثق مشهد وفاته بطريقة مأساوية (فيديو)

رياضة

2022-05-17 | 03:28
زوجة لاعب عربي توثق مشهد وفاته بطريقة مأساوية (فيديو)
المصدر:
روسيا اليوم
2,703 مشاهدة

السومرية نيوز - متابعة

لقي المغربي، مراد لمرابط، وهو مدرب للفنون القتالية، وكان يمارس قبل ذلك كرة القدم في نادي فيتيسه الهولندي، مصرعه خلال رحلة استجمام رفقة زوجته في مدينة مالقا الإسبانية.

وكان لمرابط في إجازة مع زوجته وطفليه في جزيرة سانتا بونسا، عندما اختار القفز من جرف يبلغ ارتفاعه 100 قدم (ما يزيد فليلا عن 30 مترا).
 
 
وانتهت حياة لمرابط عند اصطدامه بصخرة، حيث كانت زوجته توثق لحظة قفزه في المياه.

وأظهر مقطع الفيديو، الذي انتشر على مواقع التواصل الإجتماعي، لمرابط البالغ 31 عاما وهو يهبط بسرعة نحو الصخور، حيث فهم بعدما قفز أنه أخطأ في تقدير المسافة اللازمة لتفادي الصخور، ليطلق صرخة مرعبة قبل أن يصطدم بها.

ويسمع في الفيديو صوت زوجته وهي تصرخ "يا إلهي!" بعد أن سقط لمرابط في المياه بطريقة خاطئة وتعرض لإصابة خطيرة جعلته يفارق الحياة.

وأكد نادي فيتيسه الهولندي، الذي سبق لمرابط، ارتداء قميصه، عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي، أنه تلقى الخبر الصادم، وقدم تعازيه لعائلة اللاعب.

وسبق لمراد لمرابط أن لعب لعدة أندية في هولندا، وارتدى قميص فيتيسه خلال موسم 2010 -2011، وتوج خلال ذلك الموسم بلقب بطولة كأس هولندا مع الفريق تحت 23 عاما.

لكن لمرابط ابتعد عن كرة القدم، واختار رياضة الفنون القتالية، وتحديدا الكيك بوكسينغ، حتى أصبح لاعبا ومدربا معروفا، وفقا للصحافة الهولندية.
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