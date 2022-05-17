كرار جاسم: إقامة دوري المحترفين بالعراق خطوة متسرعة

وقال كرار جاسم في تصريحات تابعتها السومرية نيوز: "نحتاج إلى عمل طويل من أجل تطبيق دوري المحترفين، من الصعوبة إقامته في الموسم المقبل، نحتاج إلى سنوات من أجل البدء بتطبيقه في ملاعبنا".وواصل: "تبقى حلاوة الدوري العراقي في وجود الجماهير العاشقة لفرقها، ومساندتها للاعبين رغم كل الظروف الصعبة وسوء التنظيم".وتابع: "نحتاج إلى تطوير الدوري العراقي من جميع النواحي، وأتمنى أن نطبق تقنية الفيديو لتلافي الأخطاء التحكيمية".وحول تجاربه الاحترافية، أوضح جاسم: "اخترت إيران للاحتراف الطويل الذي استمر 13 عاما، لقوته الفنية والحضور الجماهيري والمستويات الكبيرة لمعظم الأندية".وأشار: "جودة المحترفين صنعت الفارق بين الدوري السعودي والإيراني، وهما الأفضل في المنطقة وكانت لدي تجربة قصيرة في الدوري القطري مع الوكرة وأعتبرها ناجحة".وأردف: "لدي عروض عديدة من الأندية الإيرانية، وسيتم دراستها لاختيار الأفضل واللعب بالموسم المقبل".واستطرد: "تجربة اللاعبين المحترفين مع المنتخبات العراقية ناجحة، والكثير منهم إضافة قوية لصنع الفارق".وحول واقعة ضمه للمنتخب الإيراني الذي كان يقوده وقتها البرتغالي كارلوس كيروش، أوضح "المدرب استدعاني لتمثيل المنتخب الإيراني بعد مشاهدته لمباراة تراكتور واستقلال طهران، وقدمت في تلك المباراة مستوى مميزا، وتم إبلاغه من قبل المسؤولين الإيرانيين بأني لاعب عراقي وليس إيراني".وختم: "مشكلة اللاعب العراقي أنه يتابع مواقع التواصل الاجتماعي ويتأثر كثيرا بالضغوطات التي تتسبب فيها بعض الصفحات".