خطوة أخيرة من مبابي قبل حسم مستقبله

وينتهي عقد مبابي مع النادي الفرنسي هذا الموسم، ولم يوافق اللاعب حتى الآن على عروض التجديد مع النادي الباريسي.وكتب فابريزيو رومانو، خبير الانتقالات في أوروبا، على حسابه بموقع "تويتر": "قبل ساعات مهمة بالنسبة لمستقبل كيليان مبابي، عاد اللاعب من قطر استعدادا لعقد الاجتماع الأخير مع عائلته والمقربين منه بالكامل".وأضاف رومانو: "ريال مدريد ينتظر الخطوات النهائية في صفقة مبابي، لكنه أكثر من واثق من إتمام التعاقد، لكن لا يوجد أي اتصال رسمي حتى الآن مع سان جيرمان".واختتم خبير الانتقالات: "عقد مبابي مع ريال مدريد جاهز منذ أشهر".يذكر أن ريال مدريد ملزم بإبلاغ سان جيرمان في حالة التعاقد مع مبابي قبل نهاية الموسم الحالي.