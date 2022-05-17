مفاوضات متقدمة بشأن مستقبل "دي ليخت"

وكتب فابريزيو رومانو، خبير الانتقالات في أوروبا، على حسابه بموقع "تويتر": "ماتيس دي ليخت يقترب من توقيع عقد جديد مع يوفنتوس"وأردف: "يجري الطرفان مفاوضات متقدمة لتمديد الاتفاق حتى حزيران 2026، والمحادثات جارية الآن."وأضاف: "دي ليخت مستعد الآن للبقاء في يوفنتوس، عقب تأكد مغادرة جورجيو كيليني للنادي في الأيام المقبلة."يذكر أن العديد من التقارير زعمت مؤخرًا أن برشلونة يرغب في التعاقد مع دي ليخت خلال الميركاتو الصيفي المقبل.وشارك المدافع الهولندي هذا الموسم في 41 مباراة مع يوفنتوس بمختلف البطولات، وأحرز 3 أهداف وقدم تمريرة حاسمة واحدة.