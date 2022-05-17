أين سيلعب لويس سواريز بعد الرحيل عن أتلتيكو مدريد؟

عرف الجمهور الأوروغواياني سواريز في كأس العالم 2010، إذ كانت أول مشاركة له مع منتخب بلاده أوروغواي، وحينها كان أحد نجوم أياكس؛ لكنه لم يلفت الأنظار بأدائه فقط مع الثيليستي، بل بلقطته الشهيرة في مباراة ربع النهائي ضد غانا.كانت هذه اللقطة هي الظهور الأول المثير للجدل للاعب الشاب حينها، حيث أخرج الكرة من المرمى بيده على طريقة حراس المرمى ونال بالفعل البطاقة الحمراء، وبعد إضاعة أسامواه ركلة الجزاء وتأهل أوروغواي بركلات الترجيح أصبح لويس سواريز بطلًا شعبيًا في بلاده.والآن، نعود إلى اللحظة الراهنة التي ودّع فيها النجم الأوروغواياني أتلتيكو مدريد، ونحاول الإجابة عن سؤال انتشر سريعًا خلال الساعات الأخيرة، وهو عن النادي الذي سيلعب له سواريز الموسم المقبل.كم عمر لويس سواريز؟عمر لويس سواريز 35 عامًا، وسيكمل عامه الـ 36 مطلع العام المقبل، حيث وُلِد في 24 يناير 1987 في مدينة سالتو بأوروغواي.انضم سواريز وهو في الرابعة من عمره لأكاديمية أرتيغاس دي سالتو ليتعلم لعب كرة القدم، وبعد ثلاث سنوات في عام 1994 انتقل إلى أوريتا الذي ظل فيه حتى عام 2000، لينضم بعد ذلك لنادي ناسيونال وتحديدًا لفريق الشباب.تدرّج سواريز في فرق الشباب حتى لعب مع الفريق الأول في موسم 2005-2006، وبعد موسم واحد فقط انتقل إلى نادي غرونينغن الهولندي الذي قضى فيه موسمًا آخر قبل الرحيل إلى أياكس.تفجّرت موهبة سواريز في صفوف الكبير الهولندي، وقضى معه 4 مواسم قبل الانتقال للإنجليزي العريق ليفربول، والذي لعب له 3 سنواتٍ حمل فيها آمال الفريق على كاهليه، وبعد ذلك رحل إلى برشلونة ليكون جزءًا من ثلاثية "MSN" بجانب ميسي ونيمار

بعد 6 سنوات، خسر برشلونة من بايرن بثمانية أهدافٍ لهدفين في دوري أبطال أوروبا في المباراة الشهيرة، وكان سواريز أحد الذين تلقوا اللوم بسبب الخسارة التاريخية الثقيلة، فقررت الإدارة التضحية به لينتقل لأتلتيكو مدريد في 2020 ويقضي معه موسمين حتى العام الحالي 2021-2022.ما حقيقة اعتزال سواريز؟لم يخرج أي تصريح رسمي من لويس سواريز أو أحد المقربين منه يتحدث عن اعتزال الأوروغواياني كرة القدم، كذلك لم تتحدث الصحافة الإنجليزية أو الأوروبية عن الأمر حتى الآن.لكن بالعودة بالزمن إلى 2021، سنجد تصريحًا قديمًا لسواريز تحدث فيه عن اعتزاله الساحرة المستديرة؛ لكنه تحدث قاصدًا مستوى اللعب الدولي حينها، وأكد أنه يرغب في لعب كأس العالم 2022 قبل تعليق حذائه دوليًا؛ لكنه لم يتطرق إلى الاعتزال ككل.هل ينضم لويس سواريز للهلال السعودي؟تبدو وجهة لويس سواريز غامضةً بعد توديعه جماهير أتلتيكو مدريد بالدموع، لكن التقارير انهالت منذ سوق الانتقالات الشتوية الماضية متحدثةً عن تقارب عدد من الأندية مع الأوروغواياني.نبدأ من الوطن العربي، وتحديدًا من الدوري السعودي، ففي يناير الماضي، انتشرت صورة لرئيس نادي الهلال مع سواريز، فتحت حينها باب التكهنات لانضمام نجم أتلتيكو مدريد إلى الزعيم.ثبت بعد ذلك أنّ هذه الصورة ليست حقيقيةً، والتُقِطتْ من توقيع سالم الدوسري على عقده الجديد مع الأزرق، وتأكدت الأنباء بعد ذلك من خلال الصحفي الإسباني جيرارد روميرو، والذي أكد أن سواريز يَستبعد اللعب في الشرق الأوسط ككل.هل يعود لويس سواريز لبرشلونة؟تبقى احتمالية عودة لويس سواريز لبرشلونة مفتوحةً بالفعل، خاصةً بعد حديثٍ انتشر مطلع شهر مايو الجاري عن رغبة المهاجم الأوروغواياني العودة للبلوغرانا، نقلته حينها فوربس عن إل شيرينغيتو.وبحسب ما جاء في فوربس، فإن سواريز يرغب في العودة لنادي برشلونة بعد انتهاء عقده الصيف القادم، وهو ما لا يمانعه المدرب تشافي أو المالك لابورتا، حيث رحل سواريز عن البارسا بناءً على رأي المدرب السابق رونالد كومان.ما يُقرِّب هذه الاحتمالية -بالإضافة إلى رغبة اللاعب والمدرب والإدارة في الكامب نو- هو عودة داني ألفيش في يناير الماضي بعد رحيله منذ بضع سنواتٍ، وذلك رغم تقدُّمه في العمر، وهو ما يفتح الباب أمام الأوروغواياني الذي يرغب في الاعتزال في برشلونة.هل يعود لويس سواريز للدوري الإنجليزي؟قدّم لويس سواريز أداءً مذهلًا مع ليفربول، كما ذكرنا في الفترة بين 2011 و2014، جعل أندية العالم تتهافت عليه، خاصةً بعد قيادة الفريق للمنافسة على الدوري الإنجليزي الممتاز الذي كاد يفوز به، لولا تعثر زميله جيرارد في مباراة تشيلسي الشهيرة.ستيفن جيرارد أسطورة ليفربول وزميل سواريز السابق وصاحب التعثر الشهير أصبح مدربًا لنادي أستون فيلا منذ أشهر، وقد انتشرت أخبار تشير إلى رغبته الكبيرة في إعادة الأوروغواياني للدوري الإنجليزي من خلال الفيلانز.هل ينضم سواريز للدوري الأمريكي؟منذ أسابيع، تحدثت صحيفة دياريو الإسبانية عن إمكانية انتقال لويس سواريز للدوري الأمريكي مع نهاية عقده مع أتلتيكو مدريد في الصيف القادم، وتحديدًا إلى فريق إنتر ميامي المملوك لدافيد بيكهام، والذي استقطب عددًا من النجوم الأوروبيين في السنوات الأخيرة.من أبرز هؤلاء النجوم غونزالو هيغواين نجم ريال مدريد ويوفنتوس ونابولي السابق، كذلك زميله في البيانكونيري ولاعب باريس سان جيرمان السابق بليز ماتويدي، وهناك تقارير تشير إلى أن جورجيو كيليني سيلحق بهما في سوق الانتقالات الصيفية 2022.أين يلعب لويس سواريز الموسم القادم؟حصرنا في الأسطر السابقة معظم التقارير والأخبار التي تكهنت وربطت انتقال لويس سواريز بأندية أخرى بعد الرحيل عن أتلتيكو مدريد، يبقى منها ما كانت احتماليتها ضعيفةً وأخرى احتماليتها قوية.وبالتأكيد ستتوالى الأخبار في الأيام القليلة المقبلة، وليس أمامنا إلا انقضاء الوقت لمعرفة وجهة سواريز القادمة.