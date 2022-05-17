"الرقم 10" يتسبب بأزمة داخل صفوف المنتخب العراقي

السومرية نيوز – رياضة

قرّرت إدارة المنتخب العراقي الأولمبي، تحت سن 23 عاماً، استبعاد اللاعب أحمد سرتيب، لأسباب انضباطية.



وقالت مصادر مقربة من المنتخب إن "سرتيب بعد حضوره مقر إقامة المنتخب العراقي الأولمبي، للمشاركة في المعسكر التدريبي في العاصمة بغداد، احتج على قرار سحب القميص رقم 10 منه، ومنحه لزميله حسن عبد الكريم (قوقية)، وهو ما دفعه إلى الامتناع عن التواجد في وجبة العشاء، مما دعا مشرف المتخب غانم عريبي لاستبعاده عن صفوف المنتخب".

وأضافت المصادر أن "إدارة المنتخب تنتظر رأي المدرب التشيكي ميروسلاف سوكوب، بخصوص استبعاد صانع ألعاب فريق الزوراء، أحمد سرتيب، أو منحه فرصة أخرى، خاصة أنه يعد من الأوراق المهمة التي يعوّل عليها، في بطولة آسيا تحت سن 23 عاماً، والتي ستقام في أوزبكستان، للفترة في الأول من يونيو/ حزيران 2022، على أن تستمر حتى الـ19 من الشهر ذاته".

وسيلعب العراق في كأس آسيا تحت سن الـ23 عاماً في المجموعة الثانية إلى جانب منتخبات أستراليا والأردن والكويت.