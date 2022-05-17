برشلونة يرسم حدوده في صفقة ليفاندوفسكي

وينتهي عقد المهاجم البولندي مع بايرن ميونخ في صيف 2023، لكنه أعلن رغبته في الرحيل عن البافاري.وزعمت العديد من التقارير أن برشلونة النادي الأقرب لضم ليفاندوفسكي في الصيف المقبل.ووفقًا لصحيفة "موندو ديبورتيفو" الإسبانية، فإن برشلونة ينتظر أن يكون بايرن ميونخ منفتحًا على مفاوضات بيع ليفاندوفسكي في الأيام القليلة المقبلة لتقديم عرض رسمي.وأشارت الصحيفة الإسبانية إلى أن برشلونة يهدف لحسم صفقة النجم البولندي مقابل 30 مليون يورو فقط.وأوضحت أن في حالة طلب بايرن المزيد من الأموال، يستطيع برشلونة رفع عرضه إلى 35 مليون يورو كحد أقصى لن يتجاوزه النادي الكتالوني.وذكرت "موندو ديبورتيفو" أن ليفاندوفسكي مستعد أيضًا لخفض راتبه مع برشلونة، حيث كشفت مصادر قريبة من اللاعب أنه يحصل على 22 مليون يورو سنويًا مع بايرن ميونخ، لكنه سيضحي بستة ملايين من أجره للعب في "كامب نو".