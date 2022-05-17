لحظة وفاة ملاكم داخل حلبة النزال (فيديو)

السومرية نيوز - رياضة



توفي الملاكم الألماني ذو الأصول التركية ،موسى ياماك، خلال نزال أقيم في مدينة غارشينغ باي مونيخ، وفقا لصحيفة "بيلد" الألمانية.





ووقعت المأساة يوم الأحد الفائت أثناء مواجهة مع الملاكم الأوغندي حمزة وانديرا.



وسقط ياماك البالغ 38 عاما فجأة على أرض حلبة الملاكمة قبل بدء الجولة الثالثة، وتم نقله إلى المستشفى، لكن لم يتمكن الأطباء من إنقاذه.