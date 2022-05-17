هل يلعب صلاح وفان دايك نهائي دوري أبطال أوروبا؟

السومرية نيوز - رياضة

كشف الألماني يورغن كلوب، مدرب ليفربول، عن الوضع البدني لنجميه المهاجم المصري محمد صلاح وقلب الدفاع الهولندي فيرجيل فان دايك، بعدما خرجا مصابين خلال مواجهة ملعب ويمبلي أمام تشيلسي في نهائي كأس الاتحاد الانجليزي التي حسمها "الريدز" بركلات الترجيح.



وقال كلوب عشية مواجهة ساوثهامبتون في الدوري الإنجليزي "كنا متعبين حين وصلنا إلى ليفربول ثم سافرنا مباشرة الى ساوثهامبتون، حيث عقدنا اجتماعاتنا التحليلية هناك وسنقوم بإجراء فحص طبي لكل المصابين لمعرفة موقفهم من المشاركة ضد ساوثهامبتون".

وتابع كلوب، "ظل اللاعبون جميعا على المسار الصحيح لفترة طويلة من الوقت، والأجواء التي خلقتها المجموعة استثنائية، ولهذا فزنا بهاتين المسابقتين هذا الموسم كأس الاتحاد وكأس الرابطة".

ويلعب ليفربول مع ساوثهامبتون اليوم الثلاثاء ضمن الجولة 37 من الدوري الإنجليزي الممتاز، ويتعين على "الريدز" الفوز ليحتفظ بأمل التتويج بلقب البريميرليغ، وتحقيق رباعية تاريخية في إنجلترا، حيث يلعب في نهائي دوري أبطال أوروبا مع ريال مدريد الإسباني في 28 الجاري في باريس.