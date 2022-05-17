اتحاد الكرة يكشف تفاصيل زيارة اللجنة الخليجية الى البصرة

أعلن اتحاد كرة القدم، الثلاثاء، عن انتهاء زيارة اللجنة التفقدية لاتحاد كأس الخليج العربي الى البصرة تمهيداً لاستضافتها للنسخة الـ 25 للبطولة مَطلع العامّ المقبل.

وقال اتحاد الكرة في بيان، إن "اللجنة التي رأسها الأمينُ العامّ لاتحادِ كأس الخليج العربي، القطري جاسم الرميحي، اطلعت على الملاعب والفنادق وتَحديدِ المنشآت، فضلاً عن اختيارِ مقرات السكن للوفودِ الرسميّة والرياضيّة والمركز الإعلامي".

وأضاف "كما زارت اللجنة، بحضور وزير الشَباب والرياضة رئيس الاتحاد العراقيّ لكرةِ القدم، عدنان درجال، ملعبَ الميناء وتابعت سيرَ العمل بِه والذي وصلَ إلى مراحل متقدمةٍ، حيث سيدخل الخدمةَ الفعليّة ليكون ضمن قائمة ملاعب البطولة الخليجيّة المُعتمدة".

وناقشت اللجنة التفقديّة الخليجيّة بحسب البيان "في زيارتها هيكليةَ اللجان التنفيذيّة واللجنة العليا المنظمة للبطولة".

ولفت البيان الى أن "هذه الزيارةُ تعد ضمن المُتابعة الدورية لوفدِ اللجنة التفقديّة لاتحادِ كأس الخليج لمدينةِ البصرة، حيث سترفع تقريراً مفصلاً بشأنِ نسب الانجاز والتقدم الحاصل في العملِ قبيل احتضانِ كأس الخليج بمدينة البصرة".