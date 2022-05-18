لابورتا يكشف موقف برشلونة من ضم ليفاندوفسكي

وقال لابورتا، في تصريحات لإذاعة راديو كتالونيا: "ضم ليفاندوفسكي؟ الأمر ليس بالسهل، فنحن في موقف معقد، وعلينا تنشيط الاقتصاد، لكي نكون قادرين على تكوين فريق تنافسي ".وأضاف لابورتا: "سنسمح للإدارة الفنية والسكرتير الفني بالعمل، ونسعى من أجل جعل الفريق أكثر تنافسية ،إعادة تنظيم النادي مالياً، سيساعدنا على تحقيق ذلك، وإبرام الصفقات التي نفكر فيها ".وينتهي عقد المهاجم البولندي مع بايرن ميونخ في صيف 2023، لكنه أعلن عن رغبته في الرحيل عن البافاري.وزعمت العديد من التقارير أن برشلونة النادي الأقرب لضم ليفاندوفسكي في الصيف المقبل.