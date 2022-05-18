الفرصة الأخيرة.. عرض "خرافي" من سان جيرمان لتجديد عقد مبابي

ووفقاً لما أعلنته الشبكة البريطانية، فإن باريس سان جيرمان سيقدم راتباً شهرياً يُقدر بـ 4 مليون جنيه إسترليني، كما سيضمن التمديد أيضاً مكافأة توقيع لمبابي بقيمة 100 مليون جنيه إسترليني، مع التنازل له عن حقوق الصورة بنسبة 100%، وينص العقد على مكافآت أخرى تتعلق بعدد الأهداف التي يسجلها، والفوز بالكرة الذهبية ودوري أبطال أوروبا.ويُقدر الراتب السنوي لمبابي في العقد الجديد بـ 48 مليون جنيه إسترليني، وسيصبح بذلك صاحب الراتب الأعلى من بين لاعبي كرة القدم في العالم، كما وعد "بي.إس.جي" اللاعب الفرنسي بالحصول على شارة القيادة الموسم المقبل، مع تعزيز صفوف الفريق في الميركاتو الصيفي القادم.وارتبط مبابي بالانتقال إلى ريال مدريد الإسباني في سوق الانتقالات الصيفية المقبلة، بصفقة انتقال حر عقب نهاية عقده مع باريس سان جيرمان، لكن مصادر إسبانية قالت إن المفاوضات مع عائلة مبابي تواجه عائقا بشأن نسبة اللاعب من حقوق الصورة؛ إذ يريد الريال منح مبابي 50% منها.وأعلن مبابي في وقت سابق أنه سيحدد مستقبله قريبًا، سواء بتجديد عقده مع ناديه الحالي أو الانتقال إلى نادٍ جديد بصفقة انتقال حر، وذلك بقوله خلال تتويجه بجائزة أفضل لاعب في الدوري الفرنسي لكرة القدم "الليغ 1" للعام الثالث تواليا: "سأعلن رسميًا عن قراري بشأن المستقبل قبل أن أنضم إلى المنتخب الفرنسي في يونيو/ حزيران.. إنها مسألة أيام ثم سيكون القرار رسميًا".يُذكر أن مبابي شارك في 34 مباراة رفقة باريس سان جيرمان في الدوري الفرنسي، سجل خلالها 25 هدفًا وقدّم 19 تمريرة حاسمة، ليقود فريقه لتحقيق لقب الدوري الفرنسي في الموسم الحالي 2022/2021.