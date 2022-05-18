ليفربول يواصل الضغط على المتصدر مانشستر سيتي

وتقدم أصحاب الأرض عن طريق ناثان ريدموند في الدقيقة الـ13، قبل أن يقلب ليفربول الطاولة رأسا على عقب بتسجيله هدفين متتاليين عن طريق الياباني تاكومي مينامينو والكاميروني جويل ماتيب 27 و67 على الترتيب.وبهذا الفوز، رفع ليفربول رصيده في المركز الثاني إلى 89 نقطة ليقلص الفارق إلى نقطة واحدة مع المتصدر مانشستر سيتي قبل جولة واحدة على نهاية موسم "البريميرليغ".وكان مانشستر سيتي ينتظر خسارة مطارده ليفربول في مباراة اليوم لضمان لقب الدوري قبل خوض الجولة الأخيرة ولكن "الريدز" أشعل الصراع على اللقب الذي سيحسم في الثانية الأخيرة من عمر الدوري الأحد المقبل.