ليونيل ميسي.. مالك ولاعب في نادٍ أمريكي عام 2023
السومرية نيوز - رياضة
ذكرت تقارير صحفية أن النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي يخطط للاستثمار في عالم كرة القدم وشراء أسهم في نادي إنتر ميامي الأمريكي.
وارتبط نجم باريس سان جيرمان الحالي بالانتقال إلى الدوري الأمريكي بعد أن يضع حدا لمسيرته في الملاعب الأوروبية، ويعد إنتر ميامي الأكثر اهتماما بالتعاقد معه، علما أن هذا النادي مملوك حاليا لديفيد بيكهام أسطورة الكرة الانجليزية.
وبحسب تقرير لقناة DirecTV، سيبقى ليونيل ميسي لموسم آخر مع باريس سان جيرمان، ثم سيرحل عن النادي في صيف 2023، ومن المتوقع أن تكون وجهته الأخيرة إلى الدوري الأمريكي.
وأضاف التقرير أن اللاعب البالغ من العمر 34 عاما سينتقل للعب مع نادي إنتر ميامي الأمريكي، لكن قبل أن يفعل ذلك، سيقوم بشراء 35% من أسهم النادي، كتجربة أولى له كمستثمر في عالم الأندية.
وقال خورخي ماس، المدير التنفيذي لإنتر ميامي، لصحيفة "ميامي هيرالد" في شباط/فبراير الماضي: "لا يزال ليو ميسي أحد أفضل اللاعبين في العالم، ومهاراته لم تتضاءل".
وانضم ميسي (34) عامًا، الصيف الماضي إلى صفوف باريس سان جيرمان بصورة مجانية بعد انتهاء عقده مع برشلونة؛ لكنه لم يُقدّم المستوى المنتظر، واكتفى بتسجيل 6 أهداف فقط في 25 مباراة بالدوري الفرنسي.
ويُعد ميسي أحد أبرز أساطير كرة القدم على مر التاريخ، وأكثر المتوجين بجائزة الكرة الذهبية، برصيد 7 كرات، كانت آخرها تلك التي حاز عليها الموسم الماضي، بعد خوضه 705 مباراة محلية ودولية، أحرز خلالها 561 هدفًا.
»
انضم إلى "قناة السومرية" على يوتيوب الآن، أنقر هنا