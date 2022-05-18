ليونيل ميسي.. مالك ولاعب في نادٍ أمريكي عام 2023

وارتبط نجم باريس سان جيرمان الحالي بالانتقال إلى الدوري الأمريكي بعد أن يضع حدا لمسيرته في الملاعب الأوروبية، ويعد إنتر ميامي الأكثر اهتماما بالتعاقد معه، علما أن هذا النادي مملوك حاليا لديفيد بيكهام أسطورة الكرة الانجليزية.وبحسب تقرير لقناة DirecTV، سيبقى ليونيل ميسي لموسم آخر مع باريس سان جيرمان، ثم سيرحل عن النادي في صيف 2023، ومن المتوقع أن تكون وجهته الأخيرة إلى الدوري الأمريكي.وأضاف التقرير أن اللاعب البالغ من العمر 34 عاما سينتقل للعب مع نادي إنتر ميامي الأمريكي، لكن قبل أن يفعل ذلك، سيقوم بشراء 35% من أسهم النادي، كتجربة أولى له كمستثمر في عالم الأندية.وقال خورخي ماس، المدير التنفيذي لإنتر ميامي، لصحيفة "ميامي هيرالد" في شباط/فبراير الماضي: "لا يزال ليو ميسي أحد أفضل اللاعبين في العالم، ومهاراته لم تتضاءل".