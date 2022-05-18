Alsumaria TV
الرئيسية
البرامج
السومرية نيوز السومرية - أخبار العراق
الرئيسية
آخر الاخبار
أبرز الاخبار
الفيديو
انتخابات 2021
نتائج الانتخابات
اليوم الانتخابي
محليات
سياسة
أمن
دوليات
روسيا - أوكرانيا
كورونا اليوم
خاص السومرية
للنساء فقط
منوعات
تكنولوجيا
نتائج الامتحانات
فن وثقافة
إنفوغراف
أخبار الطقس
أخبار الأبراج
اقتصاد
رياضة
علم وعالم
الأبراج
Sumer Fm
Alsumaria
البث المباشر
السومرية - البث المباشر بالصورة
السومرية - البث المباشر بالصوت
Alsumaria Alsumaria
Alsumaria TV
البث المباشر
Alsumaria Alsumaria
Alsumaria Alsumaria Loader
Alsumaria TV
Alsumaria Alsumaria
البرامج
رمضان 2022
سياسة
مسلسلات
رياضة
لقطات
مجتمع
منوعات
جدول البرامج
Play
LIVE
السومرية نيوز
آخر الاخبار
أبرز الاخبار
الفيديو
انتخابات 2021
محليات
سياسة
أمن
دوليات
كورونا اليوم
خاص السومرية
منوعات
أخبار الأبراج
أخبار الطقس
إنفوغراف
فن وثقافة
نتائج الامتحانات
تكنولوجيا
للنساء فقط
علم وعالم
رياضة
اقتصاد
الفيدرالي الأمريكي: سنواصل رفع أسعار الفائدة
المزيد
SUMER FM
تفضيلاتي
الأبراج
حالة الطقس
إستفتاء
الترددات
اعلن معنا
SUMER FMSumer
Youtube - Alsumaria
Instagram - Alsumaria
Twitter - Alsumaria
Facebook - Alsumaria
Telegram - Alsumaria
Rss - Alsumaria
اتصل بنا
فرص العمل
سياسة الخصوصية
حقوق التأليف والنشر © 2022 Alsumaria.tv. جميع الحقوق محفوظة.
حمّل تطبيق السومرية
المصدر الاول لاخبار العراق
Huawei
تفضيلاتي
الأبراج
حالة الطقس
الاستفتاءات
الترددات
اعلن معنا
اتصل بنا
فرص العمل
سياسة الخصوصية
ALsumaria حقوق التأليف والنشر © 2022 Alsumaria.tv. جميع الحقوق محفوظة.
Huawei
Youtube - Alsumaria
Instagram - Alsumaria
Twitter - Alsumaria
Facebook - Alsumaria
Telegram - Alsumaria
Rss - Alsumaria
Alsumaria
البث المباشر
Alsumaria TV
Alsumaria
الرئيسية
جدول البرامج
تفضيلاتي
حالة الطقس
Alsumaria
الاستفتاءات
الترددات
اعلن معنا
Sumer
اتصل بنا
فرص العمل
سياسة الخصوصية
ALsumaria حقوق التأليف والنشر © 2022 Alsumaria.tv.
Huawei
Youtube - Alsumaria
Instagram - Alsumaria
Twitter - Alsumaria
Facebook - Alsumaria
Telegram - Alsumaria
Instagram - Alsumaria
اعلان

ما القصة الكاملة لإيقاف "فهد المولد" بسبب المنشطات؟

رياضة

2022-05-18 | 03:13
ما القصة الكاملة لإيقاف "فهد المولد" بسبب المنشطات؟
503 مشاهدة

السومرية نيوز - رياضة
تلقى نادي الاتحاد خبرًا صادمًا، مساء الإثنين 16 مايو/أيار 2022، يقضي بإيقاف نجم الفريق فهد المولد بسبب تعاطيه المنشطات، صادرًا من اللجنة السعودية للرقابة على المنشطات.

نزل هذا النبأ كالصاعقة، ليس وحسب على عشاق العميد الذي يحتاج إلى لاعبه المولد لإنهاء مهمته بنجاح والفوز بالدوري السعودي للمرة الأولى منذ سنوات، بل أيضًا على جميع المهتمين بالشأن الرياضي والكروي خاصةً في المملكة.

ويرجع السبب في ذلك إلى المدة الطويلة لإيقاف فهد المولد، والتي تشمل أيضًا حرمانه من ارتداء قميص المنتخب السعودي في جميع الأحداث والبطولات القادمة، وعلى رأسها كأس العالم 2022 التي أصبحت على بُعد أشهر من الآن.

وفي الأسطر التالية، نكشف عن القصة الكاملة لإيقاف فهد المولد، وجميع التفاصيل المتعلقة بهذا القرار الصادر عن اللجنة السعودية للرقابة على المنشطات.

ما تفاصيل إيقاف فهد المولد؟
البداية كانت في مارس الماضي، عندما خرجت نتيجة عينة فهد المولد التي سُحِبتْ منه بالتزامن مع مباراة الاتحاد والتعاون في ربع نهائي كأس الملك 2022، والتي أقيمت بتاريخ 21 فبراير/شباط 2022.

خرجت نتيجة العينة في 27 مارس/آذار 2022، وجاءت إيجابيةً ومُثبِتةً لتعاطي المولد موادَّ منشطةً، وذلك كما جاء في تقرير مختبر سويسرا للكشف عن المنشطات المُعتمَد دوليًّا من وكالة مكافحة المنشطات.

تَقرَّر إيقاف فهد المولد مؤقتًا، بدايةً من اليوم التالي لخروج النتيجة وتبليغه بها، وأتاحت اللجنة فرصةً للاعب للدفاع عن نفسه، من خلال جلسة حضور عُقِدتْ في 11 مايو/أيار 2022، ثم خرجت اللجنة بعد ذلك بقرار الإيقاف.

ما المادة المنشطة التي تسببت في إيقاف فهد المولد؟
بحسب تقرير لجنة المنشطات السعودية، فإن المادة التي وُجدت آثارها في عينة فهد المولد هي الفوروسيميد، وهي مادة محظورة رياضيًّا من جانب الوكالة الدولية لمكافحة المنشطات.

الفوروسيميد من مواد المجموعة "ع5" للمنشطات المحظورة على الرياضيين في جميع أنحاء العالم، وبحسب تقرير اللجنة السعودية، فإنها إحدى طرق إخفاء آثار تعاطي المنشطات، حيث جاء في التقرير حسب وصفها: "مُدرّات البول والعوامل الخافية للمواد المنشطة".

ما مدة إيقاف فهد المولد؟
قررت اللجنة السعودية للرقابة على المنشطات في قرارها الأخير الذي صدر مساء يوم الإثنين 16 مايو/أيار 2022 إيقاف فهد المولد لمدة 18 شهرًا، تبدأ من تاريخ الإيقاف المؤقت 28 مارس/آذار 2022، سواءً على المستوى المحلي أو الدولي.

جاء في قرار اللجنة أيضًا حظر اللاعب من المنافسة الرياضية بشكلٍ عامٍّ خلال الفترة المذكورة، على أن يعود للتدريبات في آخر شهرين مِن مدة عقوبة الإيقاف.

هذا يعني أن اللاعب سيواصل غيابه عن الملاعب الذي بدأ في 28 مارس 2022 وحتى 28 سبتمبر 2023، وخلال هذه الفترة لن يشارك فهد المولد حتى في تدريبات نادي الاتحاد أو المنتخب السعودي.

عقوبة فهد المولد
الحدث                 السبب          العقوبة                               مدة العقوبة
إيقاف فهد المولد، تعاطي المنشطات، الإيقاف،   18 شهرًا (من 28 مارس 2022 إلى سبتمبر 2022)


هل قرار إيقاف فهد المولد نهائي؟
يُذكَر أن قرار إيقاف فهد المولد عن اللعب الصادر من لجنة الرقابة على المنشطات السعودية ليس قرارًا نهائيًّا، وحسب ما جاء في بيان اللجنة، فَمِن حق اللاعب تقديم استئنافٍ في فترةٍ لا تتجاوز 21 يومًا من تاريخ صدور القرار.

الأمور الآن في يد المولد، وهو قادرٌ الآن على تقديم الاستئناف أملًا في تغيير القرار، لكن بنظرة إلى التاريخ القريب للحادثة، فقد رفض نجم الاتحاد والمنتخب السعودي فحص عينته الثانية، فهل يرفض تقديم الاستئناف كذلك؟

ما البطولات التي سيغيب عنها فهد المولد؟
بدايةً، سيغيب فهد المولد عن المنتخب السعودي في كأس العالم 2022، كذلك لن يكون قادرًا على المشاركة في كأس آسيا 2023 التي اعتذرت الصين عن عدم استضافتها منذ أيام، وذلك في حال إقامتها في موعدها.

ومع نادي الاتحاد، لن يكمل المولد ما تبقَّى من الموسم الحالي في دوري كأس الأمير محمد بن سلمان، وسيغيب عن جميع بطولات العميد الموسم القادم، وهي الدوري السعودي وكأس الملك ودوري أبطال آسيا، بجانب كأس السوبر في حال فوز النمور بالدوري.

بطولات يغيب عنها فهد المولد
المنتخب                       البطولات 
المنتخب السعودي: كأس العالم 2022، كأس آسيا 2023
الفرقق
الاتحاد: الدوري السعودي 2023، كأس الملك 2023، دوري أبطال آسيا 2023


ما تاريخ فهد المولد مع المنشطات؟
عند البحث في الذاكرة عن أزمات فهد المولد السابقة، سنجد واحدةً خاصةً بإيقافه بسبب المنشطات، تعود إلى 3 أعوامٍ سابقةٍ.

في عام 2019، جاءت عينة فحص المنشطات الخاصة بالمولد إيجابيةً، فتقرر إيقافه لمدة عام في ذلك التوقيت، وبدأ الإيقاف من 19 مايو 2019، وانتهى في 8 مايو 2020.
» انضم إلى "قناة السومرية" على يوتيوب الآن، أنقر هنا
+A
-A
facebook
Twitter
Whatsapp
telegram
السومرية - أخبار العراق
السومرية - أخبار العراق السومرية - أخبار العراق السومرية - أخبار العراق
Messenger
print
اعلان
محافظات عدة تقرر تعطيل الدوام يوم غد
40.74%
16:55 | 2022-05-16
محافظات عدة تقرر تعطيل الدوام يوم غد
16:55 | 2022-05-16
بعد خطاب الصدر.. تعليق جديد لسرايا السلام
12.61%
12:20 | 2022-05-16
بعد خطاب الصدر.. تعليق جديد لسرايا السلام
12:20 | 2022-05-16
محافظة بغداد توجه بتأجيل امتحانات الثلاثاء
12.09%
17:01 | 2022-05-16
محافظة بغداد توجه بتأجيل امتحانات الثلاثاء
17:01 | 2022-05-16
وفاة فنانة عراقية اثر ازمة قلبية مفاجأة – عاجل
11.77%
03:57 | 2022-05-18
وفاة فنانة عراقية اثر ازمة قلبية مفاجأة – عاجل
03:57 | 2022-05-18
تستمر يومين.. الأنواء الجوية تتوقع موعداً لعودة العواصف الترابية إلى العراق
11.58%
05:58 | 2022-05-18
تستمر يومين.. الأنواء الجوية تتوقع موعداً لعودة العواصف الترابية إلى العراق
05:58 | 2022-05-18
الأنواء الجوية تحدد موعد انتهاء العاصفة الترابية
11.2%
02:55 | 2022-05-17
الأنواء الجوية تحدد موعد انتهاء العاصفة الترابية
02:55 | 2022-05-17
المزيد
مرتفعة جدا
مرتفعة جدا
مناسبة
مناسبة
منخفضة
منخفضة
النتائج تعكس آراء المشاركين وليست قياساً للرأي العام.
النتائج تعكس آراء المشاركين وليست قياساً للرأي العام.

الفيديو

على درب العراق... الوجوه الناشئة تخترق المشهد السياسي اللبناني‎‎
Play
على درب العراق... الوجوه الناشئة تخترق المشهد السياسي اللبناني‎‎
07:07 | 2022-05-18
الرمي العشوائي... الموت كان أقرب إلى زينب من الحياة!‎‎
Play
الرمي العشوائي... الموت كان أقرب إلى زينب من الحياة!‎‎
06:32 | 2022-05-18
هذا الشارع الرئيسي في الدورة بحال يرثى لها!‎‎
Play
هذا الشارع الرئيسي في الدورة بحال يرثى لها!‎‎
05:49 | 2022-05-18
تحذيرات لامانة بغداد من إعطاء موافقات للمساحات الكبيرة‎‎
Play
تحذيرات لامانة بغداد من إعطاء موافقات للمساحات الكبيرة‎‎
04:20 | 2022-05-18
مهلة الـ30 يوما... ماذا يقول حلفاء للصدر؟‎‎
Play
مهلة الـ30 يوما... ماذا يقول حلفاء للصدر؟‎‎
03:54 | 2022-05-18
بالفيديو فلاحون يشتكون من تأخر تسليم الحنطة
Play
بالفيديو فلاحون يشتكون من تأخر تسليم الحنطة
06:08 | 2022-05-17
الانسداد السياسي يعطّل تشكيل الحكومة
Play
الانسداد السياسي يعطّل تشكيل الحكومة
05:26 | 2022-05-17
اندلاع حريق قرب مرقد الإمام الحسين في كربلاء (صور)
Play
اندلاع حريق قرب مرقد الإمام الحسين في كربلاء (صور)
04:26 | 2022-05-17
الصدر يوجه رسالة إلى
Play
الصدر يوجه رسالة إلى "الثلث المعطل" ويؤكد: لن نتحالف معكم (فيديو)
06:02 | 2022-05-16
أول حادث سير مروري بعد العاصفة الترابية في بغداد (فيديو)
Play
أول حادث سير مروري بعد العاصفة الترابية في بغداد (فيديو)
05:17 | 2022-05-16
إشترك بنشرتنا الاخبارية
انضم الى ملايين المتابعين
إشترك
حمل تطبيق السومرية
المصدر الأول لأخبار العراق
إشترك بخدمة التلغرام
تحديثات مباشرة ويومية
إشترك
جدول البرامج
الترددات
بث حي
البرامج
سياسة
مسلسلات
رياضة
رمضان 2022
لقطات
السومرية نيوز
انتخابات 2021
محليات
سياسة
أمن
دوليات
كورونا اليوم
خاص السومرية
منوعات
أخبار الأبراج
أخبار الطقس
إنفوغراف
فن وثقافة
نتائج الامتحانات
تكنولوجيا
للنساء فقط
علم وعالم
رياضة
اقتصاد
اتصل بنا
اعلن معنا
فرص عمل
تفضيلاتي
حالة الطقس
الأبراج
الاستفتاءات
من نحن
Summer
انضم الى ملايين المتابعين
Youtube - Alsumaria
Instagram - Alsumaria
Twitter - Alsumaria
Facebook - Alsumaria
Telegram - Alsumaria
Rss - Alsumaria
سياسة الخصوصية
AlSumaria
حمّل تطبيق السومرية
المصدر الاول لاخبار العراق
Huawei
ALsumariaحقوق التأليف والنشر © 2022 Alsumaria.tv. جميع الحقوق محفوظة.
الترددات
اتصل بنا
اعلن معنا
المزيدعرض أقل
البرامج
السومرية نيوز
البث المباشر
SUMER FMSumer
Sumer
حمل تطبيق السومرية
المصدر الأول لأخبار العراق
Playstore
Apple
Huawei
تابع قناة السومرية
Youtube - Alsumaria
Instagram - Alsumaria
Twitter - Alsumaria
Facebook - Alsumaria
Telegram - Alsumaria
Rss - Alsumaria
من نحن
سياسة الخصوصية
ALsumariaحقوق التأليف والنشر © 2022 Alsumaria.tv. جميع الحقوق محفوظة.