تقارير تكشف أول الراحلين عن ليفربول في الصيف

ويشعر الدولي الإنجليزي أليكس أوكسليد تشامبرلين، بالقلق حول مستقبله في ليفربول، في ظل عدم حصوله على فرص لعب كافية تحت قيادة المدرب الألماني يورجن كلوب، المدير الفني للريدز.ولم تساعد الإصابات تشامبرلين، حيث وجد لاعب آرسنال السابق نفسه خلف فابينيو وجوردان هندرسون وتياجو ألكانتارا.والأكثر من ذلك حصل ورتيس جونز وجيمس ميلنر ونابي كيتا على دقائق أكثر في الأسابيع الأخيرة من تشامبرلين، الذي لم يشارك مع الريدز في أي مسابقة منذ مواجهة نوتنجهام فورست في كأس الاتحاد الإنجليزي في مارس الماضي.

وحسب صحيفة "ليفربول إيكو" البريطانية، فإن تشامبرلين عازم على الرحيل عن صفوف الريدز هذا الصيف.وقالت الصحيفة في تقريرها إن تشامبرلين (28 عامًا) يرى أن لا يزال أمامه سنوات إضافية في مسيرته، وفي ظل حاجته للحصول على دقائق يرغب في ترك ليفربول.ومن المتوقع أن يبيع ليفربول، تشامبرلين، مقابل 35 مليون جنيه إسترليني هذا الصيف، لتمويل صفقات جديدة بالصيف المُقبل.تشامبرلين شارك في 29 مباراة في جميع المسابقات مع ليفربول هذا الموسم، وسجل 3 أهداف وقدم تمريرات حاسمة، لكنه شارك في 9 مواجهات فقط في الدوري الإنجليزي الممتاز.