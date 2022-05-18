عائلة مبابي تُكذّب رئيس برشلونة

وزعم لابورتا، في مقابلة مع إذاعة "راديو كتالونيا"، مساء الثلاثاء، أن مبابي يشترط الحصول على 50 مليون يورو في الموسم الواحد، وهو مبلغ لا يمكن لخزينة برشلونة تحمله حاليًا.وينتهي تعاقد مبابي مع باريس سان جيرمان، في نهاية الموسم الجاري، دون التوصل لاتفاق بشأن التجديد حتى الآن.وأوضح فابريزيو رومانو، خبير سوق الانتقالات في أوروبا، أن مبابي يريد بعض الوقت ليعلن قراره النهائي، وربما مسألة أيام.في الوقت ذاته، ووفقًا للحساب الرسمي لرومانو عبر "فيسبوك"، فقد أنكرت عائلة مبابي تصريحات لابورتا بشأن الراتب السنوي الذي يريده اللاعب.وسبق وأن أكد مبابي قبل أيام، أنه حسم قراره بشأن وجهته الجديد، وسيعلن عن ذلك قريبًا.