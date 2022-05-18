برشلونة يعرض لاعبه على ارسنال

وبحسب صحيفة "سبورت" الكتالونية، فقد عرض برشلونة لاعبه الفرنسي صامويل أومتيتي على ارسنال، للحصول على خدماته في الصيف المقبل.وأضافت الصحيفة، أنه بعد العديد من المحاولات الفاشلة لقبول الرحيل عن برشلونة، يبدو أن أومتيتي منفتح هذه المرة على قرار المغادرة.وأشارت إلى أنه بعد تجديد عقده وقبول تخفيض راتبه، أصبح صامويل مرغوبا فيه من قبل العديد من الأندية، ومن ضمنها ارسنال، الذي عرض عليه ضم اللاعب.وكان أومتيتي هدفا قديما لارسنال، ولكن في الفترة التي كان يتقاضى فيها راتبا ضخما في برشلونة، ولم يقبل بتخفيض راتبه للرحيل، وهو الوضع الذي تغير الان، ما قد يساهم في إتمام الصفقة.