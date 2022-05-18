ريال مدريد وبرشلونة يلتقيان في الصيف بأمريكا

السومرية نيوز - رياضة

كشفت تقارير صحفية إسبانية، عن أن قطبي كرة القدم الإسبانية ريال مدريد وبرشلونة، سيلتقيان في "كلاسيكو" ودّي في الصيف المقبل في الولايات المتحدة الأمريكية، وتأتي مواجهتهما خارج الديار في إطار جولة يقوم بها الفريقان استعدادا للموسم الكروي الجديد 2022/2023.



ووفقًا لما أورده موقع "راديو كادينا كوبي" الإسباني، فإن من المقرر أن يخوض النادي الكتالوني 3 مباريات في أمريكا، بالإضافة إلى مباراته مع ريال مدريد، حيث سيلتقي فريق إنتر ميامي الأمريكي في مدينة ميامي، ويوفنتوس الإيطالي في لوس أنجليس، ونيويورك ريد بول في مدينة نيويورك.

ويتوقع أن تقام المباريات، حسب نفس المصدر، خلال الفترة 19-30 تموز المقبل، على أن تقام مباراة الكلاسيكو الإسباني، في ولاية لاس فيغاس الأمريكية، وسيتقاسم كلا الفريقين عائدات المباراة، وسينطبق نفس الأمر على مباراة برشلونة ويوفنتوس.

وأكد المصدر عينه أن شركة أمريكية ستتولى تنظيم المباراتين الوديتين لبرشلونة مع الفريقين الأمريكيين، إذ سيحصل النادي الكتالوني على مبلغ 10 ملايين يورو مقابل خوض المواجهتين.

ويشار إلى أن العديد من الأندية الأوروبية الكبرى تحرص على خوض معسكرات تدريبية خارجية في الصيف، تتضمن مباريات ودية، تهدف من خلالها الأندية للتحضير للموسم الجديد والترويج لأسمائها وعلاماتها التجارية، بالإضافة إلى تعزيز خزينتها ماليًا من عوائد هذه المباريات.