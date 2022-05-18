مبابي مع ريال مدريد براتب "ضخم"

ويرتبط اسم مبابي بالانتقال إلى صفوف ريال مدريد بعد نهاية الموسم الجاري، في ظل انتهاء تعاقده مع باريس سان جيرمان الصيف المقبل، ورفض تجديد العقد مع العملاق الفرنسي حتى الآن، رغم الإغراءات المالية المعروضة عليه.وبحسب صحيفة "ذا أتليتك" البريطانية، فإن مبابي سيحصل على 25 مليون يورو سنوياً مع ريال مديد، ليصل إجمالي راتب اللاعب الفرنسي مع الميرنغي خلال 5 سنوات إلى 225 مليون يورو.وأكدت الصحيفة أن هناك بعض التفاصيل الصغيرة المقرر الاتفاق عليها بين الطرفين قبل الإعلان عن إتمام الصفقة رسمياً، مثل النسبة التي يحصل عليها مبابي مقابل تسويق صورته.