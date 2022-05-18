Alsumaria TV
الرئيسية
البرامج
السومرية نيوز السومرية - أخبار العراق
الرئيسية
آخر الاخبار
أبرز الاخبار
الفيديو
انتخابات 2021
نتائج الانتخابات
اليوم الانتخابي
محليات
سياسة
أمن
دوليات
روسيا - أوكرانيا
كورونا اليوم
خاص السومرية
للنساء فقط
منوعات
تكنولوجيا
نتائج الامتحانات
فن وثقافة
إنفوغراف
أخبار الطقس
أخبار الأبراج
اقتصاد
رياضة
علم وعالم
الأبراج
Sumer Fm
Alsumaria
البث المباشر
السومرية - البث المباشر بالصورة
السومرية - البث المباشر بالصوت
Alsumaria Alsumaria
Alsumaria TV
البث المباشر
Alsumaria Alsumaria
Alsumaria Alsumaria Loader
Alsumaria TV
Alsumaria Alsumaria
البرامج
رمضان 2022
سياسة
مسلسلات
رياضة
لقطات
مجتمع
منوعات
جدول البرامج
Play
LIVE
السومرية نيوز
آخر الاخبار
أبرز الاخبار
الفيديو
انتخابات 2021
محليات
سياسة
أمن
دوليات
كورونا اليوم
خاص السومرية
منوعات
أخبار الأبراج
أخبار الطقس
إنفوغراف
فن وثقافة
نتائج الامتحانات
تكنولوجيا
للنساء فقط
علم وعالم
رياضة
اقتصاد
الفيدرالي الأمريكي: سنواصل رفع أسعار الفائدة
المزيد
SUMER FM
تفضيلاتي
الأبراج
حالة الطقس
إستفتاء
الترددات
اعلن معنا
SUMER FMSumer
Youtube - Alsumaria
Instagram - Alsumaria
Twitter - Alsumaria
Facebook - Alsumaria
Telegram - Alsumaria
Rss - Alsumaria
اتصل بنا
فرص العمل
سياسة الخصوصية
حقوق التأليف والنشر © 2022 Alsumaria.tv. جميع الحقوق محفوظة.
حمّل تطبيق السومرية
المصدر الاول لاخبار العراق
Huawei
تفضيلاتي
الأبراج
حالة الطقس
الاستفتاءات
الترددات
اعلن معنا
اتصل بنا
فرص العمل
سياسة الخصوصية
ALsumaria حقوق التأليف والنشر © 2022 Alsumaria.tv. جميع الحقوق محفوظة.
Huawei
Youtube - Alsumaria
Instagram - Alsumaria
Twitter - Alsumaria
Facebook - Alsumaria
Telegram - Alsumaria
Rss - Alsumaria
Alsumaria
البث المباشر
Alsumaria TV
Alsumaria
الرئيسية
جدول البرامج
تفضيلاتي
حالة الطقس
Alsumaria
الاستفتاءات
الترددات
اعلن معنا
Sumer
اتصل بنا
فرص العمل
سياسة الخصوصية
ALsumaria حقوق التأليف والنشر © 2022 Alsumaria.tv.
Huawei
Youtube - Alsumaria
Instagram - Alsumaria
Twitter - Alsumaria
Facebook - Alsumaria
Telegram - Alsumaria
Instagram - Alsumaria
اعلان

مبابي مع ريال مدريد براتب "ضخم"

رياضة

2022-05-18 | 09:40
مبابي مع ريال مدريد براتب "ضخم"
3,927 مشاهدة

كشفت تقارير صحفية عن قيمة التعاقد السنوي، التي يحصل عليها الفرنسي كيليان مبابي مع ريال مدريد، بداية من الموسم الجديد.

ويرتبط اسم مبابي بالانتقال إلى صفوف ريال مدريد بعد نهاية الموسم الجاري، في ظل انتهاء تعاقده مع باريس سان جيرمان الصيف المقبل، ورفض تجديد العقد مع العملاق الفرنسي حتى الآن، رغم الإغراءات المالية المعروضة عليه.

وبحسب صحيفة "ذا أتليتك" البريطانية، فإن مبابي سيحصل على 25 مليون يورو سنوياً مع ريال مديد، ليصل إجمالي راتب اللاعب الفرنسي مع الميرنغي خلال 5 سنوات إلى 225 مليون يورو.

وأكدت الصحيفة أن هناك بعض التفاصيل الصغيرة المقرر الاتفاق عليها بين الطرفين قبل الإعلان عن إتمام الصفقة رسمياً، مثل النسبة التي يحصل عليها مبابي مقابل تسويق صورته.
» انضم إلى "قناة السومرية" على يوتيوب الآن، أنقر هنا
+A
-A
facebook
Twitter
Whatsapp
telegram
السومرية - أخبار العراق
السومرية - أخبار العراق السومرية - أخبار العراق السومرية - أخبار العراق
Messenger
print
اعلان
محافظات عدة تقرر تعطيل الدوام يوم غد
40.72%
16:55 | 2022-05-16
محافظات عدة تقرر تعطيل الدوام يوم غد
16:55 | 2022-05-16
بعد خطاب الصدر.. تعليق جديد لسرايا السلام
12.61%
12:20 | 2022-05-16
بعد خطاب الصدر.. تعليق جديد لسرايا السلام
12:20 | 2022-05-16
محافظة بغداد توجه بتأجيل امتحانات الثلاثاء
12.09%
17:01 | 2022-05-16
محافظة بغداد توجه بتأجيل امتحانات الثلاثاء
17:01 | 2022-05-16
وفاة فنانة عراقية اثر ازمة قلبية مفاجأة – عاجل
11.77%
03:57 | 2022-05-18
وفاة فنانة عراقية اثر ازمة قلبية مفاجأة – عاجل
03:57 | 2022-05-18
تستمر يومين.. الأنواء الجوية تتوقع موعداً لعودة العواصف الترابية إلى العراق
11.62%
05:58 | 2022-05-18
تستمر يومين.. الأنواء الجوية تتوقع موعداً لعودة العواصف الترابية إلى العراق
05:58 | 2022-05-18
الأنواء الجوية تحدد موعد انتهاء العاصفة الترابية
11.2%
02:55 | 2022-05-17
الأنواء الجوية تحدد موعد انتهاء العاصفة الترابية
02:55 | 2022-05-17
المزيد
مرتفعة جدا
مرتفعة جدا
مناسبة
مناسبة
منخفضة
منخفضة
النتائج تعكس آراء المشاركين وليست قياساً للرأي العام.
النتائج تعكس آراء المشاركين وليست قياساً للرأي العام.

الفيديو

على درب العراق... الوجوه الناشئة تخترق المشهد السياسي اللبناني‎‎
Play
على درب العراق... الوجوه الناشئة تخترق المشهد السياسي اللبناني‎‎
07:07 | 2022-05-18
الرمي العشوائي... الموت كان أقرب إلى زينب من الحياة!‎‎
Play
الرمي العشوائي... الموت كان أقرب إلى زينب من الحياة!‎‎
06:32 | 2022-05-18
هذا الشارع الرئيسي في الدورة بحال يرثى لها!‎‎
Play
هذا الشارع الرئيسي في الدورة بحال يرثى لها!‎‎
05:49 | 2022-05-18
تحذيرات لامانة بغداد من إعطاء موافقات للمساحات الكبيرة‎‎
Play
تحذيرات لامانة بغداد من إعطاء موافقات للمساحات الكبيرة‎‎
04:20 | 2022-05-18
مهلة الـ30 يوما... ماذا يقول حلفاء للصدر؟‎‎
Play
مهلة الـ30 يوما... ماذا يقول حلفاء للصدر؟‎‎
03:54 | 2022-05-18
بالفيديو فلاحون يشتكون من تأخر تسليم الحنطة
Play
بالفيديو فلاحون يشتكون من تأخر تسليم الحنطة
06:08 | 2022-05-17
الانسداد السياسي يعطّل تشكيل الحكومة
Play
الانسداد السياسي يعطّل تشكيل الحكومة
05:26 | 2022-05-17
اندلاع حريق قرب مرقد الإمام الحسين في كربلاء (صور)
Play
اندلاع حريق قرب مرقد الإمام الحسين في كربلاء (صور)
04:26 | 2022-05-17
الصدر يوجه رسالة إلى
Play
الصدر يوجه رسالة إلى "الثلث المعطل" ويؤكد: لن نتحالف معكم (فيديو)
06:02 | 2022-05-16
أول حادث سير مروري بعد العاصفة الترابية في بغداد (فيديو)
Play
أول حادث سير مروري بعد العاصفة الترابية في بغداد (فيديو)
05:17 | 2022-05-16
إشترك بنشرتنا الاخبارية
انضم الى ملايين المتابعين
إشترك
حمل تطبيق السومرية
المصدر الأول لأخبار العراق
إشترك بخدمة التلغرام
تحديثات مباشرة ويومية
إشترك
جدول البرامج
الترددات
بث حي
البرامج
سياسة
مسلسلات
رياضة
رمضان 2022
لقطات
السومرية نيوز
انتخابات 2021
محليات
سياسة
أمن
دوليات
كورونا اليوم
خاص السومرية
منوعات
أخبار الأبراج
أخبار الطقس
إنفوغراف
فن وثقافة
نتائج الامتحانات
تكنولوجيا
للنساء فقط
علم وعالم
رياضة
اقتصاد
اتصل بنا
اعلن معنا
فرص عمل
تفضيلاتي
حالة الطقس
الأبراج
الاستفتاءات
من نحن
Summer
انضم الى ملايين المتابعين
Youtube - Alsumaria
Instagram - Alsumaria
Twitter - Alsumaria
Facebook - Alsumaria
Telegram - Alsumaria
Rss - Alsumaria
سياسة الخصوصية
AlSumaria
حمّل تطبيق السومرية
المصدر الاول لاخبار العراق
Huawei
ALsumariaحقوق التأليف والنشر © 2022 Alsumaria.tv. جميع الحقوق محفوظة.
الترددات
اتصل بنا
اعلن معنا
المزيدعرض أقل
البرامج
السومرية نيوز
البث المباشر
SUMER FMSumer
Sumer
حمل تطبيق السومرية
المصدر الأول لأخبار العراق
Playstore
Apple
Huawei
تابع قناة السومرية
Youtube - Alsumaria
Instagram - Alsumaria
Twitter - Alsumaria
Facebook - Alsumaria
Telegram - Alsumaria
Rss - Alsumaria
من نحن
سياسة الخصوصية
ALsumariaحقوق التأليف والنشر © 2022 Alsumaria.tv. جميع الحقوق محفوظة.