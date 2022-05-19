تشافي يستغل نجوميته لحسم صفقات برشلونة

وقالت صحيفة "سبورت" الإسبانية: "تشافي لم يسافر إلى ألمانيا لمقابلة إيرلينج هالاند وشرح مشروع برشلونة له فقط، بل كان يتحدث لأسابيع مع اللاعبين الذين تم تحديدهم من قبل الإدارة الرياضية للنادي".وأضافت الصحيفة: "قال الجميع له نعم، من روبرت ليفاندوفسكي، الذي لا يشعر بالرغبة في البقاء مع فريقه بايرن ميونخ، إلى لاعبي فالنسيا خوسيه لويس جايا وكارلوس سولير، مرورا بماركوس ألونسو وسيزار أزبليكويتا لاعبي تشيلسي".وأشارت الصحيفة، إلى أن تشافي يستغل نجوميته في الحديث مع هؤلاء اللاعبين ويقنعهم بالمشروع، ثم يترك الأمر لإدارة برشلونة لحسم ما تستطيع من الصفقات.