آينتراخت فرانكفورت الألماني يرفع كأس الدوري الأوروبي (فيديو)

وبعد شوط أول سلبي النتيجة، افتتح غلاسكو باب التسجيل في الدقيقة الـ57 عن طريق النيجيري جو أريبو.وأدرك آينتراخت التعادل عن طريق نجمه الكولومبي رافائيل بوري في الدقيقة الـ69 من عمر اللقاء.وانتهى الوقت الأصلي من المباراة بالتعادل الإيجابي بنتيجة 1-1، ليلجأ الفريقان لشوطين إضافيين، لم يسفرا عن أي هدف، ليحتكما لركلات الترجيح التي ابتسمت لفريق آينتراخت فرانكفورت بنتيجة 5-4.وهذه المرة الثانية التي يرفع فيها آينتراخت كأس الدوري الأوروبي بعد الأولى عام 1980 (تحت مسمى كأس الاتحاد).