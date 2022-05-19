انطلاق تحضيرات شباب العراق لكأس العرب

وجرت تدريبات منتخب الشباب، في ملعب الجامعة بالعاصمة بغداد، تحت قيادة المدرب عماد محمد، الذي تماثل للشفاء بعد الحادث الذي تعرض له مؤخرا.وشهدت التدريبات أيضا حضور عضو الاتحاد العراقي محمد ناصر.وشارك في الوحدة التدريبية معظم اللاعبين الذين تم استدعاؤهم، بينما غاب عنها بعض اللاعبين بسبب ارتباطهم مع أنديتهم.وتركزت التدريبات على اختبار بعض اللاعبين الجدد الذين وقع عليهم الاختيار من قبل الجهاز التدريبي بعد متابعتهم في دوريات الفئات العمرية.واحتفى لاعبو منتخب شباب العراق بمدربهم عماد محمد، بعد عودته إلى مهمته التدريبية إثر شفائه التام من الحادث الذي تعرض له قبل أيام.