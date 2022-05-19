العراق يستهل بطولة اسيا أوشينا بمواجهة الفلبين

وقال عبد الكريم باقر، رئيس الوفد العراقي "يفتتح فريقنا مشواره بمواجهة الفلبين، نريد الفوز للمضي قدما لحصد بطاقة بلوغ المونديال وبطولة الأسياد".وأضاف باقر في تصريحات نقلها المكتب الإعلامي للجنة البارالمبية "الوفد العراقي وصل تايلاند في وقت مبكر".وتابع "أجرينا حصص تدريبية بقيادة المدرب رافد عبد الحسين ومساعده كاظم هليل، للتخلص من الإرهاق والتعب".ونوه "لا نملك انطباعات أو معلومات عن الخصم، لكن ذلك لن يمنع أسود الرافدين من تقديم أفضل المستويات".وأتم "معنويات لاعبي العراقي في أحسن حال، الجميع يتمتع بجانب نفسي وذهني جيد".