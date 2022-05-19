مؤشر جديد على رحيل "كيليان مبابي" عن باريس سان جيرمان

السومرية نيوز – رياضة

أثار باريس سان جيرمان الفرنسي التكهنات المتعلقة بنجمها كيليان مبابي ومستقبله مع النادي الباريسي، وذلك بعدما أقدم على خطوة من شأنها تأكيد رحيل اللاعب الفرنسي قريبا.



وأزال باريس سان جرمان من متجره الرسمي اسم مبابي البالغ من العمر 23 عاما، من قائمة القمصان المرتبطة بالخيارات التي يوفرها الفريق.

ووفقما ذكرت صحيفة "ذا صن" البريطانية، فإن الرقم 7 الذي يرتديه مبابي لم يعد موجودا ضمن الخيارات التي يقدمها سان جرمان لزبائنه في قسم "تخصيص".

وانتهى عقد المهاجم الفرنسي في نهاية يونيو، وتنتشر التكهنات بشأن خطوته التالية، حيث كشف عمدة مدريد خوسيه لويس مارتينيس ألميدا، أن صفقة انتقال مهاجم سان جرمان إلى صفوف ريال مدريد الإسباني "حُسمت بنسبة 95 إلى 99 بالمئة".

وجاءت تصريحات عمدة العاصمة الإسبانية لإذاعة "كادينا سير" الإسبانية، ليل الثلاثاء، حيث قال: "أعتقد أن ريال مدريد حسم قضية مبابي بنسبة 95 إلى 99 بالمئة. هذا شعوري على أي حال".

وتابع مازحا: "زار مبابي نافورة سيبيليس الشهيرة في العاصمة الإسبانية (عندما كان هناك مؤخرا بصحبة زميليه في سان جرمان الإسباني سيرخيو راموس والمغربي أشرف حكيمي)"، وهي الساحة التي يحتفل فيها ريال مدريد ومشجعوه بانتصاراتهم.

في غضون ذلك، ذكرت صحيفة "آس" الإسبانية الشهيرة أن اللاعب سيلعب آخر مباراة له بالقميص الباريسي ضد نادي ميتز، السبت، مرجحة أن يعلن بعدها قرار مغادرته الفريق.