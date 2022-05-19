العراق.. تسمية مدربة إيرانية لقيادة المنتخب النسوي

اعلن الاتحاد العراقي لكرة القدم، الخميس، التعاقد مع المدربة الإيرانية شاهناز ياري لقيادة المنتخب النسوي لكرةِ الصالات.

وقال الاتحاد في بيان، إنه "تم وبشكلٍ رسمي، التعاقدَ مع المُدربة الإيرانية شاهناز ياري لقيادةِ المنتخب النسوي لكرةِ الصالات، يساعدها على مهمتها الطاقمُ الإيراني المساعد الذي يضم شيما كريمي مدربةً للحراس ومريم فاني مدربةً للياقة البدنية".

وأضاف البيان أن "شاهناز تعد واحدةً من أفضل مدرباتِ كرة الصالات النسوية في القارةِ الآسيويّة، ولديها سجلٌ تدريبي مميزٌ، وسبق لها قيادة المنتخب الإيراني للسيدات والعديد من المحطاتِ التدريبيّة الناجحة".

وأشار البيان الى أنها "باشرت قيادةَ الوحدات التدريبيّة للمنتخب الوطني بعد إكمالِ الاختبارات التي أشرفت عليها، ووقعَ اختيارها على (18) لاعبةً، وأقيم للمنتخبِ معسكرٌ داخلي يعقبهُ معسكر خارجي، وذلك استعداداً لبطولةِ غرب آسيا التي ستقام في مدينةِ جدة السعوديّة منتصف الشهر المقبل".