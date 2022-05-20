مبابي يتراجع عن حسم ملف انتقاله لريال مدريد

وبحسب صحيفة "ماركا" الإسبانية، فإن جولة مفاوضات انتهت بالاتفاق بين مبابي وريال مدريد على نقطتين تتعلقان بمكافأة التوقيع وحقوق الصور.وأشارت الصحيفة إلى أن مصادر مطلعة على المفاوضات أكدت التوافق على هاتين المسألتين، حيث تم الاتفاق على مبلغ 130 مليون يورو مكافأة توقيع.وبالنسبة لحقوق الصور، فقد قدم ريال مدريد تنازلا بعرضه نسبة تفوق 60 في المئة التي كانت يحصل عليها النجم البرتغالي، كريستيانو رونالدو.وحصل ريال مدريد على موافقة من ممثلي اللاعب، ورغم أن الفريق أعد الوثائق اللازمة، فإن العقد لم يوقع بعد.وتوقعت الصحيفة أن يقوم مبابي، الأحد المقبل، بإبلاغ ريال مدريد وباريس سان جرمان بقراره النهائي.وكان سان جرمان قد أثار التكهنات المتعلقة بمبابي ومستقبله مع النادي الباريسي، وذلك بعدما أقدم على خطوة من شأنها تأكيد رحيل اللاعب الفرنسي قريبا، حيث أزال النادي من متجره الرسمي اسم مبابي البالغ من العمر 23 عاما، من قائمة القمصان المرتبطة بالخيارات التي يوفرها الفريق.ووفقما ذكرت صحيفة "ذا صن" البريطانية، فإن الرقم 7 الذي يرتديه مبابي لم يعد موجودا ضمن الخيارات التي يقدمها سان جرمان لزبائنه في قسم "تخصيص".وانتهى عقد المهاجم الفرنسي في نهاية يونيو، وتنتشر التكهنات بشأن خطوته التالية، حيث كشف عمدة مدريد خوسيه لويس مارتينيس ألميدا، أن صفقة انتقال مهاجم سان جرمان إلى صفوف ريال مدريد الإسباني "حُسمت بنسبة 95 إلى 99 بالمئة".