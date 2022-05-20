عرض هولندي لمهاجم برشلونة

يسعى ايندهوفن الهولندي، لإبرام صفقة من صفوف برشلونة، خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.







ولن يتفاوض برشلونة على شراء لوك دي يونج بشكل نهائي من إشبيلية، حيث تم التعاقد معه كحالة طوارئ بعد رحيل أنطوان جريزمان الصيف الماضي.



ويرتبط دي يونج بعقد مع إشبيلية حتى صيف 2023، وقد تكون وجهته التالية فريقه السابق ايندهوفن الذي يبحث بشكل عاجل عن مهاجم. وبحسب صحيفة "Eindhovens Dagblad"، فإن ايندهوفن يجهز عرضا لضم لوك دي يونج مهاجم برشلونة، والمعار من صفوف إشبيلية.ولن يتفاوض برشلونة على شراء لوك دي يونج بشكل نهائي من إشبيلية، حيث تم التعاقد معه كحالة طوارئ بعد رحيل أنطوان جريزمان الصيف الماضي.ويرتبط دي يونج بعقد مع إشبيلية حتى صيف 2023، وقد تكون وجهته التالية فريقه السابق ايندهوفن الذي يبحث بشكل عاجل عن مهاجم.

وكان دي يونج قد انضم لإشبيلية قادما من ايندهوفن في صيف 2019، مقابل 12.5 مليون يورو.



وطلب إشبيلية 4 ملايين يورو قبل عدة أشهر للتخلي عن دي يونج، لكن بعد الأداء الجيد الذي قدمه مع برشلونة، من المتوقع رفع سعر بيع اللاعب.



يذكر أن دي يونج صرح في أكثر من مناسبة، أنه يود العودة لايندهوفن، وقال "حاليا ألعب لفريق رائع مثل برشلونة، لكن ايندهوفن له مكان في قلبي".