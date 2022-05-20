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هالاند يودع دورتموند على طريقته الخاصة

رياضة

2022-05-20 | 12:48
هالاند يودع دورتموند على طريقته الخاصة
1,733 مشاهدة

رفض المهاجم النرويجي إيرلينج هالاند مغادرة نادي بروسيا دورتموند الألماني دون أسر قلوب عناصر الفريق الذي أمضى معه عامين ونصف.

وقدم هالاند عشرات الساعات الثمينة إلى زملائه في بروسيا دورتموند وأفراد الطواقم المختلفة في النادي كهدايا وداع، قدرت تقارير قيمتها بنحو نصف مليون (529 ألف دولار) قبل الانضمام إلى مانشستر سيتي الإنجليزي هذا الصيف.

وذكرت صحيفة "بيلد" الألمانية اليوم الجمعة إن "هالاند قدم لجميع زملائه اللاعبين وهم 33، وكذلك جميع أفراد الطاقم الفني، ساعات يد يصل سعر الواحدة منها إلى 15 ألف يورو".

وأشارت الصحيفة واسعة الانتشار أيضا إلى أن جميع أفراد الطاقمين الطبي والمعاون حصلوا على ساعات ثمينة، تصل قيمة كل منها إلى 7 آلاف يورو.

وفي وقت سابق من شهر مايو/ أيار الجاري، وافق هالاند (21 عاما) على الانتقال إلى متصدر البريميرليج ضمن صفقة طويلة الأمد، قدرت تقارير قيمتها بأكثر من 300 مليون يورو.

يذكر أن مانشستر سيتي أعلن توصله لاتفاق مبدئي مع دورتموند، يقضي بدفعه قيمة الشرط الجزائي في عقد هالاند، لضمه خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.

وأفادت تقارير صحفية بأن قيمة الشرط الجزائي في عقد اللاعب الشاب لا تتجاوز 60 مليون يورو.
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