تحية وداعية لمارسيلو في سانتياجو

الفريق الملكي استقبل نظيره الأندلسي، ضمن منافسات الجولة الأخيرة، قبل مواجهة ليفربول في نهائي دوري أبطال أوروبا.

ونشرت شبكة "بليتشر ريبورت" صورة للاعبي الريال داخل أرض الملعب، أثناء اصطفافهم لتحية مارسيلو، الذي يبدو أنه في طريقه للرحيل عن النادي الملكي هذا الصيف.وأكدت صحيفة "ماركا" الإسبانية أن هذه المباراة هي الأخيرة لمارسيلو وزميله فرانشيسكو إيسكو، اللذين شاركا في اخر دقائق المباراة.رغم ذلك، فإن الثنائي بإمكانهما الظهور مجددا مع الفريق الملكي عند مواجهة ليفربول يوم 28 ايار الجاري في نهائي التشامبيونز ليج بمدينة باريس.