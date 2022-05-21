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تعرّف إلى أغلى منتخبات كأس العالم 2022 بقطر

رياضة

2022-05-21 | 04:35
تعرّف إلى أغلى منتخبات كأس العالم 2022 بقطر
721 مشاهدة

السومرية نيوز - رياضة
تتجه أنظار عشاق كرة القدم إلى دولة قطر التي تستضيف نهائيات النسخة 22 من بطولة كأس العالم نهاية العام الجاري، وتحديدًا في الفترة الممتدة بين 21 نوفمبر/تشرين الثاني و18 ديسمبر/ كانون الأول.

وككل نُسخ المونديال، تسيطر المنتخبات التقليدية الكبيرة على كل الترشيحات للفوز باللقب بفضل تاريخها المميز في البطولة وتشكيلاتها الزاخرة بالنجوم والمواهب التي تجعلها الأغلى بين كل المنتخبات المشارِكة في المونديال.

ومع الزيادة الجنونية في أسعار اللاعبين والقفزة الكبيرة التي شهدتها سوق انتقالات اللاعبين منذ ما يقارب الـ 6 أعوام، فإن تشكيلات مونديال قطر 2022 تُعَدّ الأغلى في تاريخ كأس العالم.

في هذا التقرير، حاولنا أن نسلط الضوء على القيمة التسويقية لمنتخبات كأس العالم بحسب موقع transfermarkt المختص في انتقالات اللاعبين وإحصاءاتهم.

المنتخب الإنجليزي يتصدر قائمة أغلى المنتخبات في العالم
يضم المنتخب الإنجليزي العديد من المواهب الصاعدة التي تلعب في كبرى الأندية الأوروبية وتُقدِّم مستويات مذهلة جعلتْ قيمتها التسويقية تشهد ارتفاعًا كبيرًا في السنوات الأخيرة.

وبحسب transfertmarket فإن إجمالي القيمة التسويقية للمنتخب الإنجليزي تُقدَّر بأكثر من مليار يورو (1.04) ويعتبر نجم مانشستر سيتي فيل فودن أغلى لاعبي الأسود الثلاثة حيث تُقدّر قيمته بـ 90 مليون يورو. أمّا في المركز الثاني، فنجد المنتخب الفرنسي بطل العالم 2018 بقيمة 993 مليون يورو، حيث يعتبر كيليان مبابي أغلى لاعبي الديوك بقيمة تسويقية تبلغ 160 مليون يورو.

ويأتي منتخب ألمانيا -حامل اللقب 4 مرات- في المركز الثالث بـ 862.5 مليون يورو، فيما حل المنتخب البرازيلي في المركز الرابع بـ 849.5 مليون يورو، بينما جاء المنتخب الإسباني في المركز الخامس بـ 783 مليون يورو، والمنتخب البرتغالي في المركز السادس بـ 747.5 مليون يورو.

وحل المنتخب البلجيكي في المركز السابع بـ 666.5 مليون يورو متفوقًا على المنتخب الهولندي الثامن بـ 651.5 مليون يورو، والمنتخب الأرجنتيني التاسع بـ 597.5 مليون يورو، في حين جاء منتخب أوروغواي في المركز العاشر بـ439.4 مليون يورو، بينما حل المنتخب الكرواتي -وصيف نسخة 2018- في المركز الحادي عشر بقيمة تسويقية بلغت 376 مليون يورو، متقدمًا على منتخب صربيا الثاني عشر بـ 338.4 مليون يورو.

وجاء المنتخب السنغالي في المركز الثالث عشر بقيمة 331.55 مليون يورو، يليه منتخب الدنمارك في المركز الرابع عشر بـ 326 مليون يورو، ثم منتخب بولندا في المركز الخامس عشربـ 322.1 مليون يورو، بينما جاء منتخب سويسرا في المركز السادس عشر بـ229.2 مليون يورو.

القيمة التسويقية للمنتخبات العربية المتأهلة لكأس العالم 2022 بقطر
يعتبر المنتخب المغربي أغلى المنتخبات العربية من حيث القيمة التسويقية، حيث يحتل المركز السابع عشر بين أغلى منتخبات كأس العالم 2022 بقيمة تسويقية بلغت 220.63 مليون يورو، متفوقًا على المنتخب التونسي الثاني عربيًّا والذي بلغت قيمته التسويقية 62.9 مليون يورو، متقدمًا على المنتخب السعودي الثالث عربيًا بـ 28.8 مليون يورو.

وجاء منتخب قطر مستضيف البطولة في المركز الرابع في ترتيب القيمة السوقية للمنتخبات العربية المشاركة في كأس العالم 2022، وبلغت القيمة الإجمالية للاعبيه 14.4 مليون يورو.

وإذا ما تمكن المنتخب الإماراتي من التغلب على أستراليا في الملحق الآسيوي، ثم التغلب على بيرو في الملحق العالمي والتأهل للمونديال- فسيأخذ مكان المنتخب القطري، ويصبح رابعًا بقيمة تسويقية بلغت 19.3 مليون يورو.

ملاعب نهائيات كأس العالم قطر 2022
استاد أحمد بن علي: السعة 40 ألف مقعد. يقع في واحدة من أكثر المدن التقليدية في قطر، وسيكون مقراً لنادي الريان الرياضي صاحب القاعدة الجماهيرية العريضة.

استاد خليفة الدولي: السعة 40 ألف مقعد. عزيز على قلوب أهل قطر لكونه رسم تاريخ كرة القدم في البلاد. شُيَد عام 1976 وجُدِّد ليستضيف كأس العالم 2022.

استاد لوسيل: استاد نهائي قطر 2022. السعة 80 ألف مقعد. يقع وسط مدينة لوسيل الحديثة.

استاد 974: السعة 40 ألف مقعد. مكوّن من حاويات الشحن البحري والعوارض الفولاذية القابلة للتفكيك بالكامل، ويرمز إلى التاريخ البحري للدوحة، ويتناغم مع الميناء الذي يقع على مقربة منه.

استاد الثمامة: السعة 40 ألف مقعد. تصميمه مستوحى من القحفية وهي القبعة التي يرتديها الرجال في الوطن العربي.

استاد الجنوب: السعة 40 ألف مقعد. يقع في مدينة الوكرة الجنوبية وهي واحدة من أقدم المدن القطرية الآهلة بالسكان.

استاد المدينة التعليمية: السعة 40 ألف مقعد. تحيط به عدد من الجامعات الرائدة في قطر، وسيستضيف المباريات حتى ربع النهائي.

استاد البيت: استاد المباراة الافتتاحية. السعة 60 ألف مقعد. تصميمه مستوحى من بيوت الشعر التقليدية.

مجموعات كأس العالم 2022 بقطر
وتُفتتح البطولة رسميًّا بمواجهة صاحب الأرض المنتخب القطري أمام منتخب الإكوادور على إستاد البيت يوم 21 نوفمبر/ تشرين الثاني، ضمن منافسات المجموعة الأولى التي تضم أيضًا منتخبَي السنغال وهولندا.

وأسفرت قرعة كأس العالم 2022 بقطر عن مجموعات صعبة للمنتخبات العربية، فبالإضافة إلى منتخب قطر الذي جاء في المجموعة الأولى رفقة هولندا والإكوادور والسنغال، حلّ المنتخب السعودي في المجموعة الثالثة إلى جانب الأرجنتين والمكسيك وبولندا، أمّا المنتخب المغربي فوضعته القرعة في المجموعة السادسة إلى جانب بلجيكا وكرواتيا وكندا، في حين حل المنتخب التونسي بالمجموعة الرابعة إلى جانب منتخب فرنسا (حامل اللقب) والدنمارك والمتأهل من الملحق العالمي (الإمارات/ أستراليا) ضد بيرو.

ومن بين المجموعات القوية التي قدمتها قرعة مونديال 2022، المجموعة الخامسة التي تضم منتخبي إسبانيا وألمانيا إلى جانب المنتخب الياباني والمتأهل من المحلق العالمي الذي يجمع كوستاريكا بنيوزيلندا.

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