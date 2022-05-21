كوتينيو: لا أهتم برسائل جماهير ليفربول

وقال كوتينيو في تصريحات للصحيفة البريطانية: "مواجهة مانشستر سيتي ستكون صعبة وكبيرة، نريد إنهاء الموسم بقوة أمام فريق عظيم، نريد دائماً التحدث وإنهاء الموسم بأفضل صورة ممكنة".وتابع: "أهتم فقط بأستون فيلا واللعب بصورة جيدة معهم.. تلقيت العديد من الرسائل من جماهير ليفربول على مواقع التواصل الاجتماعي، لكني لا أنظر إليها كثيراً، تركيزي ينصب على مباريات الفريق فقط".وواصل النجم البرازيلي الذي انتقل رسميا إلى استون فيلا بعد أن لعب معارا إليه بقية هذا الموسم: "مانشستر سيتي واحد من أفضل الفرق في العالم ومن الصعب مواجهتهم دائماً، ولكن سبق وأن قدمنا أداءً حسناً أمامهم، وهذا ما نريد تكراره واللعب في نفس المستوى".وعن لقائه الأول مع زميله السابق ستيفن جيرارد الذي يتولى تدريب فريق أستون فيلا، حاليا، قال: "كنت أشعر بالتوتر الشديد عند رؤيته، كان مثلاً أعلى بالنسبة لي وللجميع، كنت صغيراً في السن وقت لعبنا سويا، لكنه كان متواضعاً، وكل ما يقوم به بسيط للغاية".ويستعد أستون فيلا لمواجهة نظيره مانشستر سيتي مساء الأحد 22 مايو/ أيار، ضمن منافسات الجولة الـ 38 من الدوري الإنجليزي، في لقاء سيحسم هوية لقب "البريميرليغ" الذي يتنافس عليه كل من مان سيتي وليفربول.