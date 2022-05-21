نوروز يفجر مفاجأة ويهزم "البطل" في ممتاز الكرة

وجاءت أهداف نوروز، عبر كل من آسو رستم الذي سجل هدفين في الدقيقتين 18 و 73، و محمد سامي في الدقيقة ( 45 + 2). فيما سجل الشرطة هدفيه عند الدقيقة 9 عبر اللاعب علي يوسف، والدقيقة 45 عن طريق اللاعب عبد المجيد أبو بكر.وعقب هذه المباراة، بقي الشرطة عند النقطة 82 ، فيما رفع نوروز رصيده إلى النقطة 42 في المركز التاسع.وقبل أربعة أيام توج فريق الشرطة بلقب الدوري الممتاز عقب تغلبه على نادي القوة الجوية بهدفين نظيفين، وذلك في مباراة مؤجلة لحساب الجولة 27.