Alsumaria TV
الرئيسية
البرامج
السومرية نيوز السومرية - أخبار العراق
الرئيسية
آخر الاخبار
أبرز الاخبار
الفيديو
انتخابات 2021
نتائج الانتخابات
اليوم الانتخابي
محليات
سياسة
أمن
دوليات
روسيا - أوكرانيا
كورونا اليوم
خاص السومرية
للنساء فقط
منوعات
تكنولوجيا
نتائج الامتحانات
فن وثقافة
إنفوغراف
أخبار الطقس
أخبار الأبراج
اقتصاد
رياضة
علم وعالم
الأبراج
Sumer Fm
Alsumaria
البث المباشر
السومرية - البث المباشر بالصورة
السومرية - البث المباشر بالصوت
Alsumaria Alsumaria
Alsumaria TV
البث المباشر
Alsumaria Alsumaria
Alsumaria Alsumaria Loader
Alsumaria TV
Alsumaria Alsumaria
البرامج
رمضان 2022
سياسة
مسلسلات
رياضة
لقطات
مجتمع
منوعات
جدول البرامج
Play
LIVE
السومرية نيوز
آخر الاخبار
أبرز الاخبار
الفيديو
انتخابات 2021
محليات
سياسة
أمن
دوليات
كورونا اليوم
خاص السومرية
منوعات
أخبار الأبراج
أخبار الطقس
إنفوغراف
فن وثقافة
نتائج الامتحانات
تكنولوجيا
للنساء فقط
علم وعالم
رياضة
اقتصاد
أسكنها في بيته ثم حدثت المفاجأة.. قصة لاجئة أوكرانية
المزيد
SUMER FM
تفضيلاتي
الأبراج
حالة الطقس
إستفتاء
الترددات
اعلن معنا
SUMER FMSumer
Youtube - Alsumaria
Instagram - Alsumaria
Twitter - Alsumaria
Facebook - Alsumaria
Telegram - Alsumaria
Rss - Alsumaria
اتصل بنا
فرص العمل
سياسة الخصوصية
حقوق التأليف والنشر © 2022 Alsumaria.tv. جميع الحقوق محفوظة.
حمّل تطبيق السومرية
المصدر الاول لاخبار العراق
Huawei
تفضيلاتي
الأبراج
حالة الطقس
الاستفتاءات
الترددات
اعلن معنا
اتصل بنا
فرص العمل
سياسة الخصوصية
ALsumaria حقوق التأليف والنشر © 2022 Alsumaria.tv. جميع الحقوق محفوظة.
Huawei
Youtube - Alsumaria
Instagram - Alsumaria
Twitter - Alsumaria
Facebook - Alsumaria
Telegram - Alsumaria
Rss - Alsumaria
Alsumaria
البث المباشر
Alsumaria TV
Alsumaria
الرئيسية
جدول البرامج
تفضيلاتي
حالة الطقس
Alsumaria
الاستفتاءات
الترددات
اعلن معنا
Sumer
اتصل بنا
فرص العمل
سياسة الخصوصية
ALsumaria حقوق التأليف والنشر © 2022 Alsumaria.tv.
Huawei
Youtube - Alsumaria
Instagram - Alsumaria
Twitter - Alsumaria
Facebook - Alsumaria
Telegram - Alsumaria
Instagram - Alsumaria
اعلان

الكشف عن محتوى رسالة مبابي لرئيس ريال مدريد

رياضة

2022-05-22 | 03:16
الكشف عن محتوى رسالة مبابي لرئيس ريال مدريد
754 مشاهدة

السومرية نيوز – رياضة
كشف الصحفي جوسيب بيدريرول مقدم برنامج El Chiringuito الشهير، فحوى رسالة النجم الفرنسي كيليان مبابي لرئيس نادي ريال مدريد، فلورنتينو بيريز، لإعلامه ببقائه في باريس سان جيرمان.

وجاء في رسالة مبابي "سيد فلورنتينو بيريز، أبلغكم أنني قررت البقاء في باريس سان جيرمان".
 
وتابع: "أود أن أشكرك على الفرصة التي منحتها لي للعب مع ريال مدريد، النادي الذي كنت أشجعه به منذ أن كنت طفلا.. آمل أن تتفهم قراري".
 
وختم مبابي :"حظا سعيدا في نهائي دوري أبطال أوروبا".
 
ووقع المهاجم، الذي كان من المرتقب أن ينضم إلى ريال مدريد عندما ينتهي عقده الحالي في 30 يونيو، عقدا جديدا لمدة ثلاث سنوات مع باريس سان جيرمان، حسبما أعلن بطل فرنسا، السبت.
 
وتسبب مبابي بتوقيع عقد جديد مع النادي الباريسي ورفض ريال مدريد حرجا كبيرا للنادي الإسباني لسعيهم وراء لاعب كان من الممكن أن يكون أول لاعب استثنائي في البرنابيو منذ رحيل كريستيانو رونالدو عام 2018، أو منذ انضمام إيدن هازارد عام 2019، لكنهم لم يفلحوا.

» انضم إلى "قناة السومرية" على يوتيوب الآن، أنقر هنا
+A
-A
facebook
Twitter
Whatsapp
telegram
السومرية - أخبار العراق
السومرية - أخبار العراق السومرية - أخبار العراق السومرية - أخبار العراق
Messenger
print
اعلان
نعم
نعم
كلا
كلا
النتائج تعكس آراء المشاركين وليست قياساً للرأي العام.
النتائج تعكس آراء المشاركين وليست قياساً للرأي العام.

الفيديو

العراق يعترض على
Play
العراق يعترض على "دولة اسرائيل" في البيان الختامي للاتحاد البرلماني العربي
09:31 | 2022-05-21
Play
"مظفر للشعب مو للحرامية".. تشييع جثمان النواب في النجف
08:20 | 2022-05-21
بالفيديو.. المشاركون بتشييع مظفر النواب يهتفون ضد الكاظمي والمسؤولين
Play
بالفيديو.. المشاركون بتشييع مظفر النواب يهتفون ضد الكاظمي والمسؤولين
04:06 | 2022-05-21
مجمع
Play
مجمع "المحبة السكني": تلكؤ وتأخير وشقق لم تُبنَ أصلًا!‎‎
05:23 | 2022-05-20
الكاظمي من امانة بغداد: للبدء بمشروع المترو!‎‎
Play
الكاظمي من امانة بغداد: للبدء بمشروع المترو!‎‎
04:59 | 2022-05-20
بالوثائق... شركة نفط البصرة تثير الجدل من جديد!‎‎
Play
بالوثائق... شركة نفط البصرة تثير الجدل من جديد!‎‎
04:37 | 2022-05-20
بالفيديو.. اعتداء على رجل أمن في كربلاء
Play
بالفيديو.. اعتداء على رجل أمن في كربلاء
17:13 | 2022-05-19
العثور على 250 مقبرة جماعية: لضرورة التعرف إلى هوية المفقودين‎‎
Play
العثور على 250 مقبرة جماعية: لضرورة التعرف إلى هوية المفقودين‎‎
08:04 | 2022-05-19
محطات وقود تغلق أبوابها... والسبب؟
Play
محطات وقود تغلق أبوابها... والسبب؟
07:38 | 2022-05-19
العواصف الترابية... النجف تطلق حملات تشجير واسعة‎‎
Play
العواصف الترابية... النجف تطلق حملات تشجير واسعة‎‎
07:05 | 2022-05-19
إشترك بنشرتنا الاخبارية
انضم الى ملايين المتابعين
إشترك
حمل تطبيق السومرية
المصدر الأول لأخبار العراق
إشترك بخدمة التلغرام
تحديثات مباشرة ويومية
إشترك
جدول البرامج
الترددات
بث حي
البرامج
سياسة
مسلسلات
رياضة
رمضان 2022
لقطات
السومرية نيوز
انتخابات 2021
محليات
سياسة
أمن
دوليات
كورونا اليوم
خاص السومرية
منوعات
أخبار الأبراج
أخبار الطقس
إنفوغراف
فن وثقافة
نتائج الامتحانات
تكنولوجيا
للنساء فقط
علم وعالم
رياضة
اقتصاد
اتصل بنا
اعلن معنا
فرص عمل
تفضيلاتي
حالة الطقس
الأبراج
الاستفتاءات
من نحن
Summer
انضم الى ملايين المتابعين
Youtube - Alsumaria
Instagram - Alsumaria
Twitter - Alsumaria
Facebook - Alsumaria
Telegram - Alsumaria
Rss - Alsumaria
سياسة الخصوصية
AlSumaria
حمّل تطبيق السومرية
المصدر الاول لاخبار العراق
Huawei
ALsumariaحقوق التأليف والنشر © 2022 Alsumaria.tv. جميع الحقوق محفوظة.
الترددات
اتصل بنا
اعلن معنا
المزيدعرض أقل
البرامج
السومرية نيوز
البث المباشر
SUMER FMSumer
Sumer
حمل تطبيق السومرية
المصدر الأول لأخبار العراق
Playstore
Apple
Huawei
تابع قناة السومرية
Youtube - Alsumaria
Instagram - Alsumaria
Twitter - Alsumaria
Facebook - Alsumaria
Telegram - Alsumaria
Rss - Alsumaria
من نحن
سياسة الخصوصية
ALsumariaحقوق التأليف والنشر © 2022 Alsumaria.tv. جميع الحقوق محفوظة.