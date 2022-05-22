برشلونة يقدم عرضه الأول لضم ليفاندوفسكي

وأبلغ ليفاندوفسكي، بايرن ميونخ، برغبته في الرحيل هذا الصيف، وعدم استكمال عقده الذي ينتهي في يونيو/ حزيران 2023.وبحسب بوابة "Meczyki" البولندية فإن عرض برشلونة الأول لبايرن تبلغ قيمته 32 مليون يورو.يأتي ذلك، على الرغم من تمسك بايرن حتى الان ببقاء ليفاندوفسكي بين صفوفه، وعدم رحيله قبل نهاية عقده في أليانز ارينا.وكانت تقارير صحفية قد أشارت إلى أن ليفاندوفسكي تواصل بالفعل مع تشافي هيرنانديز، المدير الفني لبرشلونة، الذي نقل له رغبته في ضمه للفريق.وصرح تشافي اليوم "ليفاندوفسكي يريد الرحيل، وهناك بعض المفاوضات الجارية، لكن التفاوض مع بايرن ميونخ لن يكون سهلا، إلا أن اللاعب يظل أحد الخيارات".