الكشف عن أول ضحية لمبابي في باريس سان جيرمان

السومرية نيوز – رياضة

قررت إدارة باريس سان جيرمان، إقالة أحد مديري النادي من منصبه، عقب ساعات قليلة من تجديد عقد كيليان مبابي في "حديقة الأمراء".



كان النادي الباريسي، أعلن تجديد عقد مبابي حتى 2025، وقالت تقارير إن سان جيرمان منح اللاعب الفرنسي صلاحيات كبيرة داخل النادي.

ووفقا لصحيفة "ليكيب" وإذاعة "مونت كارلو"، اليوم الأحد، فإن سان جيرمان أقال ليوناردو من منصب المدير الرياضي للنادي الباريسي.

وأشارت المصادر إلى أنه تم إبلاغ ليوناردو بشكل رسمي عقب انتهاء مباراة سان جيرمان، وميتز في ختام الدوري الفرنسي.

وذكرت أن لويس كامبوس يعد أبرز المرشحين لخلافة ليوناردو في منصب المدير الرياضي ب"حديقة الأمراء".

وزعمت العديد من التقارير أن الأجواء متوترة بين مبابي وليوناردو منذ الصيف الماضي.

وسجل مبابي "هاتريك" ساهم في فوز فريقه على ميتز (5-0) على هامش التتويج بلقب الدوري الفرنسي بعد الجولة الأخيرة.

ورفع كيليان مبابي رصيده إلى 28 هدفا، ليفوز بجائزة الهداف للموسم الرابع على التوالي.