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آخر تطورات مفاوضات باريس سان جيرمان لإقناع زيدان بقيادة الفريق

رياضة

2022-05-22 | 07:05
آخر تطورات مفاوضات باريس سان جيرمان لإقناع زيدان بقيادة الفريق
618 مشاهدة

السومرية نيوز - رياضة
كشف جولين مينار، الصحفي بقناة "تيليفوت" الفرنسية، عن رفض زين الدين زيدان، عرض باريس سان جيرمان لتدريب الفريق خلفا للمدرب الحالي الأرجنتيني ماوريسيو بوكيتينيو.

ومن المتوقع أن يغادر الأرجنتيني منصبه إثر نهاية الموسم الحالي رغم فوزه بالدوري، بعد فشله في تحقيق دوري أبطال أوروبا وخروجه من كأس فرنسا وخسارته للسوبر الفرنسي.

وقال مينار إن "زيدان لن يأتي إلى باريس سان جيرمان رغم الاهتمام الشديد من النادي الفرنسي".

فيما قالت شبكة "RMC" إن "هناك اتصالات مباشرة حدثت بالفعل بين زيدان وأمير قطر، الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، حيث لم يقل الفرنسي (لا) للمناقشات الأخيرة ويستمع باهتمام، ولكن اتفاقا مع باريس سان جيرمان لا يزال بعيد المنال".
 
وأشارت: بحسب معلوماتنا، فإنه في ديسمبر الماضي حاول أمير قطر بالفعل إقناع زيدان بتولي مهمة تدريب سان جيرمان، ولكن زيدان وقتها رفض مفضلا أن يظل متاحا لتولي منصب مدرب منتخب فرنسا".
 
وأوضحت الشبكة الشهيرة: "فرضية تولي زيدان قيادة النادي الفرنسي قد تكون أكبر في حالة مدد ديديه ديشان، مدرب منتخب فرنسا، عقده لقيادة الديوك الفترة المقبلة".

زيدان لم يتول تدريب أي فريق، منذ رحيله عن فريق ريال مدريد الإسباني، في نهاية الموسم الماضي.

ويعد زيدان المدرب الأول في التاريخ الذي يفوز بدوري أبطال أوروبا ثلاث مرات متتالية، كما حقق الدوري الإسباني والسوبر الإسباني والسوبر الأوروبي وكأس العالم للأندية مرتين خلال ولايتيه في "سانتياغو برنابيو".

وكانت تقارير قد ربطت بين تجديد كيليان مبابي عقده مع الفريق الفرنسي حتى عام 2025 وقدوم زيدان لتدريب الفريق.

وأغلق مبابي الباب أمام ريال مدريد الإسباني، بعد فترة طويلة من المفاوضات والشد والجذب بين جميع الأطراف المعنية.

وكانت عدة تقارير أشارت في وقت سابق إلى أن زيدان موجود بالفعل على قائمة اهتمامات سان جيرمان، كما ذكرت التقارير أن فكرة العمل في فرنسا، سواء مع باريس أو المنتخب، تبدو مثيرة للاهتمام بالنسبة للمدرب الفرنسي.

وأنهي باريس سان جيرمان الموسم الجاري على عرش جدول ترتيب الدوري الفرنسي برصيد 86 نقطة من الفوز في 26 مباراة والتعادل في 8 لقاءات والخسارة في 4 لقاءات.

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